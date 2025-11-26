Slušaj vest

Smrt Saše Popovića potresla je čitavu estradu, a posebno bivše zvezde Granda kojima je Popović bio ne samo direktor, već i podrška od samih početaka karijere.

Među njima je i pevačica Rada Manojlović, koja je otkrila koliko joj je Popović značio i priznala da joj je bio poput oca.

- Meni je Saša Popović bio drugi otac. Imala sam jednog oca koji me je napravio, a drugi je bio Saša koji me je usmerio kroz život i dao mi ovo što imam. Ja sam prva koja sam govorila da mi je Sale dao hleb u ruke jer znam gde sam bila pre Zvezda Granda - ispričala je Rada u emisiji Grand Specijal.

Pevačica je dodala da je Popović ostavio neizbrisiv trag u njenom životu:

- Popovićev odnos prema meni nikad neću moći da zaboravim. Više puta sam to pričala, jednom me je i Suzana Jovanović konktaktirala i zahvalila mi se što uvek sama kažem za Sašu sve i to koliko su mi on i Suzana pomagali, da ne ponavljam. Znam da sam mu bila miljenica, jedna od miljenica.

S obzirom da su imali odnos kao da su porodica, nije ni čudo što se jednom prilikom dogodilo i da se posvađaju, što je Rada prepričala sa osmehom.

- Imala sam jedan period kad sam se zbog ljubavi svađala sa Sašom Popovićem (smeh), potpuno bespotrebno. Sale je to provalio jer sam bila zaljubljena i zaluđena, znate sa kim i sve… Branila sam tad svog dečka, a ja nisam imala nijedan jedini problem u životu, ni sa Sašom ni tada sa Žikom Jakšićem koji je bio jako važan deo Zvezda Granda. Zatezala sam tada nešto, svađala se ja koja se nikad nisamsvađala. Zapravo branila sam nešto… Trebalo je da budem samo u fazonu da oni rasprave sve sami, ali to je bilo pre dvadeset godina.

Podsetimo, Saša Popović je govorio jednom prilikom o popularnim muzičarima koji su svoje prve korake napravili upravo u ovom takmičenju, pa se dotakao Milana Stankovića, te otkrio da mu je Rada platila 50.000 evra da izađe iz Granda.

"Uradili smo Milanu Stankoviću jedan album, pripremali drugi. Pazite, danas pevač da dobije jednu pesmu i jedan spot, to košta. Recimo, Tanji Savić smo uradili tri kompletna albuma o našem trošku. Slavici Ćukteraš četiri. Svima smo uradili po jedan, dva ili tri albuma. Tako je bilo i za Milana. Kad je došlo do izbora za našeg predstavnika na Evroviziji 2010. godine, Goran Bregović je tražio Tanju Savić, Radu Manojlović i Milicu Todorović. Onda smo Žika Jakšić i ja rekli: ‘Čekaj, imamo mi pravog kandidata’ i predložili smo Milana. Kad ga je Brega video, rekao je: ‘Uuu, super, odličan je, njemu ću da napravim pesmu'“, ispričao je jednom prilikom Popović.

"Jedno pre podne je zakazao sastanak i došao kod mene u kancelariju. Rekao mi je: ‘Direktore, ja neću više da budem u ‘Grandu’, hoću da raskinem ugovor.’ Pokušao sam da ga uverim da greši, ali je insistirao na raskidu. Rekao sam mu da ne može tek tako i da ugovor može da se raskine po klauzuli da plati, i to je to. Na svakih šest meseci je uplaćivao 10.000 evra, i to nije on uplaćivao nego Rada Manojlović. Regulisano je tada jer je ona platila 50.000 evra za njega. Tada je raskinuo ugovor i krenuo svojim putem. Ni dan-danas mi nije jasno zašto je to uradio. Nikad mi to nije obrazložio. Nikad nije došao i rekao: direktore, ja neću da budem zbog toga i toga - pričao je Saša.

