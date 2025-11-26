Slušaj vest

Porodica Kulić godinama je u žiži interesovanja zbog raznih dešavanja, kako u rijalitiju, tako i van njega. Miljana Kulić sada je aktuelna učesnica "Elite 9", ali ove sezone njena porodica se ne oglašava često povodom dešavanja u Beloj kući.

Marija Kulić nije želela ove sezone da bude deo rijalitija, prvenstveno zbog zdravstvenog stanja, ali se s vremena na vreme oglašava na Instagramu.

Ona je sada podelila najnoviju fotografiju sa suprugom Sinišom, koji je takođe imao ozbiljnih problema sa zdravljem, te je pokazala kako on danas izgleda.

Kulićke podnele tužbe protiv Asmina

Podsetimo, Marija Kulić je kontaktirala advokate i podnela tužbu protiv Asmina.

- Poslali su mi ljudi snimak i prosledila sam ga advokatici, definitivno ću ga tužiti. Asmin se jednom izvinio javno i meni i mom suprugu i rekao da se kaje, međutim, ponovio je sve to. On ne može da podnese ako Miljana komentariše onako kako on ne želi, ne može da podnese kritiku. Kad se izvinio htela sam da mu oprostim, međutim, nema više praštanja. Vidimo se na sudu - počela je Marija Kulić priču, pa nastavila:

- Bio je jedan snimak, to je Zola namestio sa Janjušem u etno selu, ali Miljana je spavala tada i nije znala da je Janjuš stajao na vratima, a da je ovaj majmun otkrio da je snimi. Katastrofa. To su takvi ološi, spremni na sve. Prodaju majku, decu, nema šta nisu u stanju da urade za pare. Nema Asmin drugi snimak, osim toga koji je Zola objavio pre dve sezone. Hvala Bogu pa se Miljana otkačila od te narkomančine, a Asmin samo neka priča, sve ću debelo da mu naplatim na sudu.

Miljana jecala na sav glas zbog oca

Inače, Miljana je nedavno u rijalitiju doživela nervni slom zbog oca i tada je jecala na sav glas govoreći da se plaši da li će on preživeti.

- Jao, uvredila sam majku. Tata moj ima 65 godina, možda neće da doživi da izađem odavde. Ne mogu, skroz sam se raspala. Mnogo mi je loše, nemam želju više da se borim - jecala je ona.

