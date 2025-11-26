Slušaj vest

Pevač MC Stojan potpuno je zatekao javnost pre nešto više od mesec dana kada je iznenada podelio fotografije sa građanskog venčanja, čime je otkrio da je i zvanično stao na „ludi kamen“. Iako tada nije želeo da otkriva previše detalja, sa slika se jasno videlo da je ceremonija održana u Bugarskoj.

Sada se oglasila i njegova bivša devojka, pevačica Zorana Mićanović, sa kojom je svojevremeno bio u kratkoj vezi za koju su mnogi verovali da je samo marketinški trik.

Ona je konačno progovorila i otkrila da li je njihova romansa zaista bila prava.

- Niko ne veruje, ali ja kažem da je bilo sve istinito i pravo, ali nismo našli zajednički jezik, zato smo se rastali.MC Stojan je neko koga sam ja predstavila javno, ako neko dođe ja ću ga predstaviti javno. Nikog sa estrade osim Stojana nisam imala - rekla je pevačica u Amidžiju

MC Stojan insistirao da požure s venčanjem

Kako je Kurir nedavno pisao, do venčanja u Bugarskoj došlo je na reperov zahtev, i to zato da bi što lakše dobio papire Evropske unije, čija je Bugarska član.

- Mlada je htela da se ona i Stojan venčaju u Srbiji, ali on je insistirao da je najbolje da požure s venčanjem i da to urade u Bugarskoj. On će na papire i pasoš čekati nekoliko godina jer je takva procedura. Mnogi kažu da je ovo lažan brak i da je iskoristio Bugarku, kao i da je sve uradio kako bi sebe obezbedio, ali nećemo da budemo zlobni. Samom venčanju je prisustvovalo manje od 10 ljudi, samo članovi njihove uže porodice. Mladoženja je bio u crnom odelu i beloj košulji bez kravate, dok je mlada nosila kratku belu haljinu. Njih dvoje su se dogovorili da i dalje ne otkriva njen identitet u javnosti, pa je Stojan njeno lice sakrio emotikonom srca. Mlada ne želi da se medijski eksponira i on će poštovati njenu želju do daljeg - ispričao nam je naš sagovornik.

Jovana Cvijanović o MC Stojanu

Podsetimo, i bivša rijaliti učesnica Jovana Cvijanović bila je u emotivnoj vezi sa muzičarem Markom Stojkovićem, poznatijim kao MC Stojan, te je tokom takmičenja iznosila šok detalje iz njihovog odnosa.

- Dva meseca pre rijalitija sam saznala neke stvari o njemu. Saznala sam da voli muški rod - priznala je Cvijanovićeva tokom takmičenja u "Zadruzi" i iznenadila sve.

