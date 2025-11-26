Slušaj vest

Pevačica Katarina Grujić komentarisala je pojedine kolege i tom prilikom dotakla se i Dragomira Despića Desingerice, koji je nedavno izjavio da se bavi muzikom isključivo zbog novca.

"On nije pevač, već performer", bila je izričita Kaća.

Na estradi više puta je dolazilo do sukoba između pevača zbog pesama, a Grujićka je sada oplela po svima koji prisvajaju tuđe pesme i govore kako su namenjene njima, što je jednom bio slučaj i sa pevačicom Anom Nikolić.

1/5 Vidi galeriju Katarina Grujić Foto: Printscreen YouTube

"Može svako da priča: "Jao, ovo je pisano za mene, snimano za mene", Je l' si platila? Nisi platila, Doviđenja. Ako platiš i kaparišerš, tvoje je", bez zadrške je rekla folkerka.

Ona se osrnula i na organizovanje lažnih svadbi kao mesta za izlazak, a na jednoj ej anstupa i darko lazić.

"Ja bih slušala Darka Lazića i volim da ga slušam. Ako moj menadžer odluči, pevaću. Bože, čega se sve ljudi sete da zarade novac, a dok ovaca ima za šišanje, neka rade", rekla je pevačica.

