"KRADU JOJ REPERTOAR, TE PEVAČICE SU DO JUČE BILE..." Toma Panić udario na estradu, ubeđen da svi kopiraju Nadeždu Biljić: Brutalnu poruku im poslao!
Bivši rijaliti učesnik Toma Panić u potpunosti se posvetio muzičkoj karijeri svoje partnerke Nadežde Biljić, sa kojom je započeo vezu pred kamerama „Zadruge“ i kasnije dobio sina Longa. Iako je Nadežda u jednom trenutku donela odluku da se povuče sa javne scene, ubrzo se predomislila i vratila muzici.
Toma se sada oglasio na Instagramu, poručivši da mnoge kolege i koleginice pokušavaju da je oponašaju – kako u karijernim potezima, tako i u stilu. Dodao je da brojni žele da liče na njegovu suprugu, pa zato kopiraju i njen autentični stajling, za koji je, kako ističe, upravo on zadužen.
"Samo da obratimo pažnju na nekoliko stvari. Od kako je Nadežda izjavila da nije deo estrade odjednom je nastao trend da ostali nisu deo estrade i odjednom se ne druže a do juče dizali jedni druge u nebesa. Od kako sam počeo da se bavim Nadeždinim stajlingom i počeo da forsiram odela i diskretniji s*ksipil odjednom su svi počeli sa istim stajlingom a do juče sve polugole–kičeraj", počeo je on i dodao:
"Kradu joj repertoar"
"Kada sam počeo sa PR-om udate i porodične žene što je činjenica i realnost, odjednom imamo istu priču i sa drugima. Sve što negde objavimo kako Nada peva to vidimo da žele da oponašaju. Kradu joj repertoar itd. Dragi ljudi, ne radi se to tako jer je smešno i kratkotrajno! Svaka ličnost je za sebe, naš šablon rada je realan i nema laži! P. S. Sa druge strane drago mi je za sve ove činjenice jer je potvrda da smo na pravom putu, na putu istine i kvaliteta. I da ne zaboravim, Nadežda je jedna jedina!", poručio je on bez zadrške.
Slučajno saznala za dijagnozu
Podsetimo, pevačica Nadežda Biljić (34) zbog zdravstvenog problema morala je da promeni svoj život iz korena, a svojevremeno je javno otkrila sa knedlom u grlu sa čime tačno ima problem. Ona je za dijagnozu saznala slučajno, pa je odmah primenila mere.
- Vukla sam to mesec i po dana, osećala sam se čudno, a sreća u nesreći je što je moj brat dijabetičar pa je imao aparat, pa sam izmerila šećer i bocnula sam se dva tri puta i mislili smo da se aparat pokvario jer sam imala šećer 29,8. Bola sam se 4, 5 puta na dan, a sada je to malo bolje - rekla je u emisiji "Grand magazin".
