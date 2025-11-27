Slušaj vest

Srpska influenserka Lea Stanković oglasila se na svom Istagram profilu, gde je prati preko 800.000 ljudi, i otkrila da su njeni roditelji kupili kuću u Italiji.

Naime, Lea Stanković je pokazala luskuzna nekretnina koju su njeni roditelji pazarili i gde će nastaviti svoj život daleko od Beograda.

Lea je objavila njihove zajedničke fotografije, pokazala je i deo unutrašnjosti, a ne krije da je jako srećna i ponosna zbog ovog njihovog poteza.

- Kuća daleko od kuće. Danas su mama i tata zvanično uzeli ključeve njihovog novog doma u Italiji, a ja mogu samo da im poručim da neću izbijati odavde. Već danas planiram da ostavim par stvari. Otključano novo poglavlje - napisala je Lea.

Požar im izbio u kući u Beogradu

U porodičnoj kući roditelja popularne srpske influenserke Lee Stanković, Srđana i Violete, izbio je požar u decembru prošle godine.

Lein otac se tada oglasio na Instagramu i otkrio šta se zapravo desilo

- Stop jeftinim kineskim lampicama, smrtna opasnost! Vrlo važno od momenta izbijanja požara do spasenja imate samo 5 do 7 sekundi. Dim je brži od vas... Zahvaljujući Gospodu i Anđelu čuvaru koji nas je probudio u trenutku izbijanja požara uspeli smo, samo u donjem vešu, direktno iz kreveta, da izađemo i spasemo se iako nas je dim gušio. Život je važniji od prividne lepote raznobojnih lampica i ukrasa - napisao je Srđan na Instagramu.

