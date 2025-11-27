Slušaj vest

Pevačica Stanojka Mitrović Ćana poznata je po nesvakidašnjim nastupima, pa smo tako imali prilike da vidimo kako peva na krovovima, traktorima, mostovima... Samo jedna njena koleginica uspela je da joj stane na crtu, a to je Šikica.

Snežana Jovanović Šikica otkrila je gde je ona znala da peva i šta je znalo da joj se desi.

- Normalno, i mi muzičari moramo da napravimo štimung gde god da je. Pevala sam i na drvetu i na kamionu, ja se ne stidim toga - jasna je bila Šikica.

- Sad je moderno da pevaš po restoranima. Nedostaju mi vašari, ja pevam uvek, evo u Šapcu sam dve godine zaredom pevala dok nije počela korona, to je bilo puno - rekla je za "Grand".

- Bio je jedan naš prijatelj koji je popeo violinistu na drvo i uzeo sekiru i počeo kao da seče to drvo.

1/7 Vidi galeriju Snežana Jovanović Šikica Foto: Privatna Arhiva, Printscreen

"Našla sam mu oko.."

Šikica je, inače, nedavno ispričala hit scenu koju je imala u karijeri, te je šokirala sve kada je otkrila šta se desilo.