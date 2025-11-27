Slušaj vest

Medijska ličnost i pobednica prve sezone „Zadruge“, Kristina Kija Kockar, bila je u bliskim prijateljskim odnosima sa pevačicom Katarinom Živković, a juče je javnost uzdrmala nova informacija.

Naime, Aleksandar M., muškarac koji je tragično stradao u teškoj saobraćajnoj nesreći kod Međuvršja, dok je u vozilu bio sa dvadesetogodišnjom studentkinjom Anom Radović, radio je kao pripadnik ličnog obezbeđenja Nebojše Stojkovića Stojketa, partnera pevačice Kaće Živković.

Kako se navodi, on je godinama radio za Stojketa, a Kija Kockar sada je otkrila da li je ikada upoznala Aleksandra.

Kako kaže, ježi se samo od pomisli da je ikad prošla pored njega.

- Ne. Hvala Bogu, ali Katarina pretpostavljam da jeste. Strašno kad pomislim u kakvom sam okruženju bila. Prelepa, mlada devojka da joj život tako bude oduzet. Žao mi je što sam ikad bila u toj kući tj. zgradi i ako sam ikad prošla pored tog što je radio u obezbeđenju. Ježim se od te pomisli. Još jednom, saučešće porodici Radović. I ja sam pogrešna adresa za ta pitanja. Ali adresa kojoj pitanja treba da budu prosleđena - samo da spusti glavu i da se ne oglašava - rekla je Kija Kockar za Blic.

Oglasila se na Instagramu nakon Anine pogibije

Podsetimo, tim povodom, oglasila se Kija Kockar na Instagramu.

- Pre samo jedanaest sati okačila sam apel u vezi sa potragom za, koliko mi je rečeno, studentkinjom Pravnog fakulteta Anom Radović. Stiglo mi je nekoliko poruka da to objavim čim sam se jutros probudila, naravno da sam to uradila. Upravo sam saznala šta se desilo i želim da izrazim saučešće njenoj porodici, prijateljima i kolegama. Osobe koje se pominju u članku u vezi sa ovom tragedijom, iz očiglednih razloga, kada pročitate, ne želim da pominjem, niti im je tu mesto! - napisala je Kristina, očigledno aludirajući na vesti u kojima se navodi da je Aleksandar bio obezbeđenje mužu Katarine Živković, Nebojši Stojkoviću Stojketu.

- Jako mi je žao što je jedna tako prelepa, mlada devojka izgubila život zbog nekog ko je, prema navodima objavljenim u medijima, već imao oduzetu vozačku dozvolu više puta i prijave za vožnju pod raznim supstancama, i ko je, očigledno, svesno stavio i sebe i nju u rizik. Ona je bila samo suvozač. Još jednom želim da izrazim duboko saučešće, najviše njenim roditeljima koji su je danima tražili i nažalost dobili ovako tragičnu vest.