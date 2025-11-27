Slušaj vest

Osnivač "Alegro benda", Sveta Andrić prvi put je javno govorio o raspadu jedne od najpopularnijih grupa na ovim prostorima, a kako je naveo razlozi za razilaženje bili su novac i pohlepa.

On je progovorio i o bespravnom korišćenju imena i sudskom sporu koji je na kraju dobio, a tom prilikom je i istakao da se umetničkog imena neće odreći.

- Sveta Alegro bio i ostao i jedini koji ima pravo da koristi to ime - rekao je on, a potom istakao da je čak 11 godina trajalo dokazivanje da je umetničko ime Allegro zapravo Svetino.

Pevač je objasnio da je on sa bratom Vladom Tršom osnovao ovaj bend davne 1999. godine i da je svu ušteđevinu uložio u album, a da je Slađa zapravo postala deo grupe tek četiri godine kasnije.

- Započeo sam bend sa bratom, koji inače i svira i peva, a kasnije nam je pridružio i treći čovek i tako smo nastupali tri godine. Kasnije su došli drugi članovi, a Slađa je došla u grupu tek 2003. godine. U osnivanje Allegro benda uključio sam čitavu familiju. Sećam se, u to vreme je baš bila besparica, ali postojalo je nešto što se zvalo Institut devizne štednje, nekim slučajem je ostalo nešto na očevom računu i nije bilo lako doći do tih sredstava i da se podigne taj novac, međutim ipak smo uspeli i uložili smo sav novac u tadašnji album - započeo je svoju ispovest osnivač benda i jedini član koji danas polaže prava na umetničko ime Allegro.

Sveta kaže da je prilikom sklapanja benda među članovima vladalo veliko prijateljstvo, ali su se vremenom stvari promenile.

- Kada smo birali članove, gledali smo da to budu ljudi koji su nam bili bliski. Mi smo zapravo jedno drugo našli, bili smo više nego drugovi. Slađa je inače išla sa mojim bratom u obdanište, u školu, svi smo sugrađani i znali smo se i pre toga - priča Sveta,i objašnjava zašto je 2011. došlo do raspada benda:

- Ne znam zašto je 2011. godine došlo do raspada, ali verovatno su to dijamentralno suprotni pogledi na način bavljenja poslom, a na kraju pohlepa i želja za novcem. U 2011. desio se apsurd. Okej, razišli su se mnogi bendovi i to nije sporno, ali događaji i dešavanja nakon toga doveli su do pitanja svih pitanja - istakao je on.

Ipak, kap koja je nakon rasprada grupe prelila čašu i nateralo Svetu da zatraži pravdu, bila je Slađina izjava u jednoj emisiji da je ona zapravo "Allegro bend"

- Kulminacija je nastala Slađinom izjavom u jednoj emisiji gde je rekla da se neka dvojica (prim.aut moj brat i ja) lažno predstavljaju kao Allegro bend i molila gazde da vode računa i da ne zapošljavaju taj bend, jer tamo gde je ona tu je bend. Tu se završio naš razgovor i pokrenuta je tužba za povredu žiga protiv svih njih, ne samo protiv Slađane. Apsurdna je stvar da se sve prebacilo na Slađu, i da se sudimo ona i ja. Istina je da smo se sudili ja i četiri člana benda - istakao je Sveta koji se čak deset godina sudio sa bivšim kolegama, ukjučujući i Slađu, koji su, kako kaže, praktično oteli nešto što je on napravio.



- Nikad nije bilo pitanje da li je Slađa zvezda, da li je dobra pevačica, da li su oni dobri muzičari, jer to nije moje. Sa ove distance, smatram da nije trebalo da uđem u takvu priču, jer mi to nije trebalo u životu da se 10 godina prepirem i potrošim 10 godina svog života, umesto da sam radio na svojoj karijeri - smatra Sveta koji je 2016. godine dobio presudu da je vlasnik imena "Allegro".

- Od 2016. godine ne postoji bend, preostala dva člana su dobila otkaz, ostali su samo Slađa i gospodin bubnjar (prim. aut Šaran) koji se i dalje predstavljaju kao Allegro i više ne želim da ulazim u tu priču. Oprostio sam, ali nikada neću zaboraviti. Ne mogu da kažem da nisam Allegro kad me svi znaju kao Svetu Allegro - kaže muzičar u ispovesti za Grandonline.