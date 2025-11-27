Slušaj vest

Poznati albanski pevač Špat Kasapi preminuo je u 40. godini usled srčanog udara, što je šokiralo javnost.

Špat je rodom iz Tetova i živeo je na relaciji Severna Makedonija – Albanija, a često je boravio i na Kosovu. Mnogi su ga upoređivali sa grčkim pevačem Sakisom Ruvansom, nazivajući ga „albanskim Sakisom Ruvasom“.

Foto: Preent Screen

Ova vest potresla je mnoge, a sada se oglasio i njegov kolega Dado Polumenta.

- Molim Gospodara da ti se smiluje, poslednji pozdrav mom kolegi i bratu. Dečku koji mi jedini sa čitave muzičke scene nije tražio dinara za obradu njegove pesme, nego mi je rekao da mu je čast što ću ja pevati ono što je on komponovao. Zauvek ćeš živeti u mom srcu - reči su koje je Dado Polumenta posvetio pokojnom pevaču.

1/5 Vidi galeriju Dado Polumenta Foto: Kurir Televizija, Damir Dervišagić, Kurir

Velika Zvezda Albanske scene

Naime. Kasapi je jedno od najpoznatijih i najomiljenijih imena na albanskoj muzičkoj sceni.

Njegova karijera je počela početkom 2000-ih.

Špati je postao poznat na kosovskom i albanskom muzičkom tržištu, donoseći pesme koje su postale hitovi kao što su „A më do?“, „Valle Kosovare“, „Dashni pa limit“, „Aroma e saj“ i mnoge druge.