Zoran Vanev nakon dve decenije vratio se u Beograd, gde će se posvetiti novim projektima i povratku na scenu.

Ekipa Svetski radio srela je pevača na jednom snimanju, pa su iskoristili priliku da razgovaraju s njim

- Nije me bilo od 2005. Južna pruga je izašla 2004. onda sam se 2005 još nešto muvao po Grandu i onda sam stao. Ali znaš kako studirao sam i diplomirao ja sam doktor prirodne medicine, nije lako to savladati i završiti. Imam svoju ordinaciju već 12 godina, moralo je svew to da se poveže. Sad kad sve lepo funkcioniše imam više vremena za sebe. Nadam se da će vas nove pesme oduševirti i da ćemo nastaviti tamo gde smo stali. Da sve bude veselo

Novinare je zanimalo kako pamti Sašu Popovića

- Bio je pravi šmeker za muziku. On me odmah upoređivao sa Željkom Joksimovićem i tim pevačica. Žao mi je što je otišao tako rano. Mene je odmah prepoznao kad me je čuo, mnogo mi je to značilo. Ja sam sve pesme sam birao, ja sam u Makedoniji već imao hit i pevao sam uveliko, znao sam kako šta ide. Znao sam šta može da bude hit!

Zoran je progovorio i o novim projektima

- Imam dosta novih balada, jedna pesma "Pijem" je jako emotivna. Izbacio sam ja to na jutjub, ali treba jača reklama, ali i dalje mislim da imam osećaj za hit

Koju bi dijagnozu dao estradi

- Pa mislim da je okej. Samo očekujem da se stariji pevači nose s vremenom. Ja idem sad nešto da probam neku modernizaciju narodno-modernije. Ne pratim muzička takmičenja, jer slobodno vreme koritstim da sebi pravim muziku. Mene moja posao, medicina, dosta umori. Problemi ljudi... raznorazni. Prirodna medicina je jedina koja ne šteti kad se leči. Najviše se žale na psihu, da budem iskren. Svuda je depresivna situacija, pa to utiče na kožu, diskushernijom, probavom.

Jel te prepoznao neki pacijent

- Da. Tad se totalno opuste i kažu mi sve što ih muči. I meni to bude jako drago.

Jel nastupaš za Novu godinu

- Pa ne. Nisam ja sad nešto puno aktivan. Nadam se sad kad se vratim da će to sve brzo doći na svoje. Moraju ljudi da me se sete. Moje pesme traju i slušaju se, ali drugačije je kad vidite i čoveka.

Sa tobom je počela Seka Aleskić i mnogi drugi

- Da, dolazila je u Švajcersku gde sam ja pevao. Bila je super i mi smo se svi družili. I Lepa Brena je imala lepe reči o meni i meni je baš drago. Mi smo mnogo lepo sarađivali i sa Popovićem i sa svima. Ja sam u Gold otišao primorano, jer su tad počele Zvezde Granda i sve je bilo u tom pravcu. Tad prosto više se nisu prodavali ni CD, pa je Saša morao da nađe neki način neki šou, kao što je našao. Dosadila mu je klasična produkcija.

O Cecinoj bugarskoj zastavi u Makedoniji

- Ne mogu ja sad nešto mnogo da pričam jer i ja dolazim iz Makedonije. Ispalo bi da ja sad nešto podržavam ili ne podržavam. Ona nije znala situaciju između Bugarske i Makedonije, to su zamršeni odnosi. Zamisli da se ovde pojavi neka zastava koja nije za ovde. Tu je fan zeznuo stvar. Moji Makedonci su takvi da ih sve povredi. Mi smo se dugo mučili i ostao je neki bes. Ja razumem stvarno njih. Mi kao umetnici moramo da pazimo šta se dešava na sceni.

Lukasovo hapšenje

- Kako sam čuo taj lokal je za 200 ljudi. Tamo ih je bilo najmanje 700. Znate svi šta se desilo u Kočanima i da je život izgubilo 60 ljudi. Žao mi je što je Lukas imao tu situaciju, bilo je tu načina da se nađe rešenje. Panika vlada i dalje zbog one tragedije i jako smo emotivni - govorio je za Svetsi Radio.