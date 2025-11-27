Slušaj vest

Vesna Đogani je od svog muža Đoleta Đoganija za jedan rođendan dobila imanje na poklon. Kako je ispričala pevačica taj gest ju je oduševio, jer ne voli cveće i bombonjere.

- Cveće i bombonjere me ne interesuju! Đole mi je za rođendan u decembru kupio 60 ari placa, to me je oduševio! Mi sad imamo nekih pet, šest imanja, tamo kod Malog Požarevca, blizu Mladenovca... Blizu smo! - rekla je Vesna Đogani, pa otkrila da je njoj stan u srpskoj prestonici, ipak, omiljen- prenosi Blic.

- To je za Đoleta, ja sam gradski tip, volim gužve - istakla je ona.

Komšije o Đoganijevima: "Stalno putuju"

Komšije su nedavno progovorile o poznatom paru.

- Ne poznajem ih lično, ali ono što vidim jeste da su veoma vredni i radni. Đole je stalno sa nekim papirima trči tamo-ovamo, telefonom zakazuje te njihove koncerte ili tezge, dok ona brine o deci i vodi računa kada imaju koji nastup. Stalno putuju, ja njih uglavnom viđam sa koferima. Naročito petkom u odlasku i nedeljom u povratku. Sedim ovde na klupici uzaludan, pa sve vidim - kaže nam kroz osmeh jedan penzioner.

- Poznajem ih, deca su im izuzetno vaspitana. Mislim da je za to zaslužna Vesna, ona se baš bavi decom. Đole mi više deluje malo uštogljeno i kao neko ko je zadužen da finansijski obezbedi porodicu. On o sebi ima visoko mišljenje. Ne može mu se sporiti da je u to vreme plesa osvajao nagrade i da je od te braće Đogani najuspešniji, ali baš da je u rangu Čole, za to nek izvini. Ne može mu ni prići - kaže Marija, koja živi u zgradi gde Đole ima stan.