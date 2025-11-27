Slušaj vest

Goca Božinovska, koja je nedavno postala baka po treći put, otvoreno je progovorila o tamnoj strani estrade, priznajući da zna koje pevačice se bave prostitucijom. Kako kaže, i sama je tokom svoje karijere imala neprijatna iskustva i susretala se sa neprimerenim ponudama na nastupima.

Foto: Printscreen/Instagram

Pevačica je jednom ispričala da joj je vlasnik lokala u kojem je pevala nudio novac za intimne odnose. Tada je, kako priznaje, pobesnela i odmah odlučila da više nikada ne nastupa tamo. Goca je istakla da, uprkos iskušenjima i pritiscima, nikada nije pristala na kompromis kada je reč o dostojanstvu i profesionalnosti, naglašavajući da je važno ostati čestit i pošten u svetu estrade.

- Uvek je to bilo prisutno, mi kolege smo znali između sebe šta se dešava i ko se time bavi. Ja odem na tezgu pojavi se neki gazda i pita koliko da ti dam, koliko koštaš. Ja sve mislim priča o tezgi, a on kao ne nego koliko koštaš posle tezge. Ma marš bre, zbog toga sam toliko tezgi izgubila u životu. Ranije se to krilo, ali mi smo uvek između sebe znali koja se time bavi. Šta im vrede te prljave pare, odeš u dva sa dva i to ti je to - rekla je svojevremeno za Svet-Scandal.

Sa 18 godina izgubila nevinost

Podsetimo, Goca Božinovska u intervjuu za domaće medije progovorila je o intimnim odnosima, kako je posle prvog puta ostala trudna, ali i da je savetovala ćerku da ne bude domaćica, jer je nju upravo to koštalo braka. Goca Božinovska otvoreno je rekla sa koliko godina je izgubila nevinost.

- Ja u 18. godini izgubim nevinost i momentalno ostanem u drugom stanju - otkrila je Goca, na šta su ostale gošće emisije ostale u šoku, izjavila je pevačica u emisiji "Magazin In".

- Ja svojoj ćerki stalno govorim da se ne hvata za šporet. To joj govorim zato što sam ja stalno dobijala pohvale: "Kako naša snajka kuva!". Na kraju sam se jedino ja razvela od svih žena", dodala je Božinovska.