Ljuba Stanković osvojio je srca publike svojim učešćem u muzičkom takmičenju "Pinkove zvezdice". Čitava nacija upamtila je njegov talenat u tako malom čoveku, a žiri i javnost su često plakali zbog njegovih izvedbi. Nakon toga on se s vremena na vreme pojavljivao u nekim emisijama, a onda je potpuno nestao. 

POBEDIO LJUBA STANKOVIĆ! NE KRIJE RADOST: On je ČETVRTA PINKOVA ZVEZDICA!

Ljuba je danas stasao u pravog dečka i poprilično se promenio u odnosu na period kada smo ga stalno gledali na malim ekranima.

Predviđali su mu blistavu karijeru, ali mladi pevač danas nije toliko zastupljen na javnoj sceni, iako ljudi i dalje veruju da njegovo vreme tek dolazi.

Ljuba se snimio u kućnom izdanju dok je pevao pesmu Milene Ćeranić, a sada je jedan visoki dečko sa istim talentom kao nekada.

Ovako danas izgleda Ljuba Stanković
Screenshot_13.jpg
