Ljuba je danas stasao u pravog dečka i poprilično se promenio u odnosu na period kada smo ga stalno gledali na malim ekranima
Stars
PUBERTET JE URADIO SVOJE! Malog Ljubu iz "Pinkovih zvezdica" nećete prepoznati (FOTO)
Slušaj vest
Ljuba Stanković osvojio je srca publike svojim učešćem u muzičkom takmičenju "Pinkove zvezdice". Čitava nacija upamtila je njegov talenat u tako malom čoveku, a žiri i javnost su često plakali zbog njegovih izvedbi. Nakon toga on se s vremena na vreme pojavljivao u nekim emisijama, a onda je potpuno nestao.
POBEDIO LJUBA STANKOVIĆ! NE KRIJE RADOST: On je ČETVRTA PINKOVA ZVEZDICA! (FOTO) Foto: Damir Dervišagić
Vidi galeriju
Ljuba je danas stasao u pravog dečka i poprilično se promenio u odnosu na period kada smo ga stalno gledali na malim ekranima.
Predviđali su mu blistavu karijeru, ali mladi pevač danas nije toliko zastupljen na javnoj sceni, iako ljudi i dalje veruju da njegovo vreme tek dolazi.
Ljuba se snimio u kućnom izdanju dok je pevao pesmu Milene Ćeranić, a sada je jedan visoki dečko sa istim talentom kao nekada.
Foto: Print Screen
Foto: Print Screen
Kurir.rs
Reaguj
Komentariši