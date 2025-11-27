Slušaj vest

Mina Kostić pre nekoliko meseci bila je u centru pažnje, kada se pohvalila da se zaljubila u čoveka koga još nije videla uživo, pa su svi sumnjali da se neko zeza sa pevačicom i da je reč o veštačkoj inteligneciji.

Međutim, nakon skoro 6 meseci pevačica je govorila za medije pa otkrila da je i dalje u vezi sa istim čovekom. Kako kaže ona je upoznala ljubav svog života pa ako dođe do venčanja on će biti prvi put u životu reći sudbonosno "Da".

- Ljubav je u najboljem redu. Daće Bog da izgovorim to sudbonosno "da". To će biti prvi put da se udajem. Upoznala sam čoveka svog života i mnogo mi je lepo. Sve ovo vreme je bio uz mene, doduše telefonom, ali i to je podrška. On dolazi u januaru, moja ćerka je jako srećna - poručila je Mina za Svetski radio.

Kriva sam za svoje ljubavne neuspehe

Naime, Mina je ranije pričala o ljubavnim neuspesima.

- Oni nisu krivi, mi smo to same birale. Očigledno sam ja bila mnogo jača od njih i oni nisu mogli da izdrže. Oni te vole, a ujedno te i mrze. Toliko su jadni bili u nekim trenucima da sam se prvo ljutila i bunila, a sada bih rekla hvala ti što sam naučila – rekla je pevačica koja ni nakon brodoloma nije izgubila veru u ljubav.

Kostićeva je otkrila i koje tačno osobine treba da poseduje muškarac kako bi osvojio njeno srce.- Mora da bude vernik, da bude dobar i da me nikako ne laže, a sve ostalo ćemo lako. Fizički izgled, šta mu vredi da ima mišiće ako nema pameti. Moje sestre sve imaju muževe, pa žive katastrofa. Svi lažno žive. Ako ne možete zajedno bolje se raziđite - objasnila je ona u ranijim intervjuima.