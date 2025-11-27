Slušaj vest

Ljiljana Jorgovanović koja je preminula u nedelju nakon borbe sa teškom bolešću, danas će biti sahranjena u svom rodnom mestu Požarevcu.

Ljiljana je preminula u 66. godini života, a od nje su se putem društvenih mreža oprostile najveća imena estradne scene sa kojima sarađivala i napisala im pesme koje su ih vinule u sam vrh muzičkog neba.

Na ispraćaj na večni počinak legendarne umetnice, prva je došla Milica Pavlović koja je uplakana stigla u kapelu, a odmah za njom je stigla i Leontina i i kompozitorka i tekstopisac Aleksandra Milutinović. Ubrzo su stigli i saradnici Ljilje, tekstopisac i kompozitor Saša Lazić i Vladimir Uzelac.

Ljiljanu će na večni počinak ispratiti porodica, prijatelji i najbliži saradnici. Očekuje se i veliki broj poznatih ličnosti sa naše estradne scene, s kojima je Ljilja sarađivala dugi niz godina.

1/20 Vidi galeriju Sahrana Ljilje Jorgovanović Foto: Kurir, Kurir, Zorana Jevtić

Ko je bila Ljilja Jorgovanović?

Ljiljana Jorgovanović, srpski tekstopisac i novinar, umrla je u 66. godini života nakon borbe sa teškom bolešću.

Ljilja je bila jako bitan faktor u karijeri Milice Pavlović pa joj je napisala gotovo sve najveće hitove. "Kučketina", "Ona nosi pradu", "Praštaj" i mnoge druge pesme potpisala je upravo Ljilja.

Ljiljana Jorgovanović sarađivala je i sa Marinom Tucaković, a pisala je pesme i za najveće srpske zvezde poput: Cece, Zdravka Čolića, Ace Lukasa, Željka Joksimovića Džeja.

Neki od njenih hitova koji se pevaju i danas su: Noć mi te duguje (Zdravko Čolić), Lepi grome moj (Ceca), Rasulo (Ceca), Gore od ljubavi (Ceca), Zabranjeni grad (Ceca), "Manta Manta" (Ceca), "39 sa 2" (Ceca), Slavija (Džej), Romale Romali (Ana Nikolić), Đavo (Ana Nikolić), Vatra (Ana Nikolić). Šta ostane kada padnu haljine (Vesna Zmijanac),Gadura (Željko Joksimović), Alo budalo (Aca Lukas) i mnogi drugi...

Pre nego što se okrenula folk muzici, sarađivala je sa pop, rok i novotalasnim izvođačima. Leontini je napisala pesmu "Crno pa se ne vidi" koja je obeležila pevačicinu karijeru. Ipak, doživela je veliki uspeh i pišući pesme zajedno sa svojom asistentkinjom Marinom Tucaković.

Životnu priču Liljane Jorgovanović možete pročitati OVDE.