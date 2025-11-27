UROŠ ĆERTIĆ OSUĐEN NA KAZNU ZATVORA, PA ISEKAO ČOVEKA MAČETOM: Kaskader poznat po NASILNIČKOM PONAŠANJU! Ovo su njegovi prestupi
Kaskader i učesnik Zadruge Uroš Ćertić, koji je danas, 26. novembra, isekao čoveka mačetom tokom svađe, pre samo dve nedelje osuđen je na 20 meseci zatvora zbog neovlašćene proizvodnje, držanje, nošenje i promet oružja i eksplozivnih materija. Prema presudi on mora da odlsuži dve trećine ove kazne u zatvoru u Sremskoj Mitrovici.
Najpre je bio osuđen na kućni zatvor od godinu dana, ali se na tu presudu žalio.
Nakon što je vitlao pištoljem 2020. godine u ekspozituri jedne banke bio je priveden. Učesnik rijalitija priznao je da se kaje zbog toga što je uradio, pa je apelovao na učesnike rijalitija, kao i na one koji ga gledaju, da ne ponove njegovu grešku.
Okružen problemima
Pokajao se
I sam je govorio o svom prestupu:
- Tamo gde sam bio je bio i Stefan Đurić Rasta. Sutra je konačno došao dan da idem na suđenje. Nikom to ne preporučujem. Oružje je za miliciju, za SAJ, za vojsku. Nemojte da pravite sprdnju od toga. Majka neka zove mog oca, otac mog advokata da dođe pola sata ranije. Molim sve novinare da ne prave cirkus od ovog ozbiljnog suđenja, jer taj nepromišljeni postupak može da me odvoji od deteta od 2 do 12 godina-ispričao je on.
Nije jedino delo
Ćertića je napustila nevenčana supruga Ivana P. zbog porodičnog nasilja..
Nekadašnja manekenka prijavila je kaskadera u martu prošle godine, kada je stavila tačku na njihov odnos. Ona je navela da ju je uz pretnje čupao i davio.
On je imao ispade i urijalitiju sa Kritijanom Golubovićem sa kojim se potukao nakon čega su završili u policiji. I prema Jeleni Golubović je bio nasilan.
Uroš Ćertić je najpoznatiji srpski kaskader u Holivudu koji je radio u preko 50 filmova i serija. Rođen je 8. juna 1982. godine u Beogradu. Živeo je na Dorćolu, a 1995. godine s majkom se preselio u Kanadu. Na nagovor druga počeo je da radi kao statista i maneken, pa su ga filmski kaskaderi uzeli pod svoje. Prvi honorar zaradio je u seriji "Smolvil", a potom je igrao u filmovima "Nemoguća misija 4", "Noć u muzeju 2"... U Beograd se vratio 2012. godine, a već sledeće je ušao u kuću "Velikog brata". Rijalitiji su mu se posle toga osladili, pa je 2015. ušao u "Parove", a 2017. godine u "Zadrugu".