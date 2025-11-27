Slušaj vest

Novinarka i tekstopisac, Ljiljana Jorgovanović, danas, 27. novembra, ispraćena je na večni počinak.

Porodica, najbliži prijatelji i saradnici okupili su se u Požarevcu, kako bi se oprostili od voljene Ljilje.

1/20 Vidi galeriju Sahrana Ljilje Jorgovanović Foto: Kurir, Kurir, Zorana Jevtić

Telo Ljiljane Jorgovanović dopremljeno je oko 12 časova, porodica je potom primala saučešće u kapeli.

Tužna povorka krenula je ka grobnom mestu odmah po završetku opela, posle 13 časova.

Pre same sahrane, porodica je ispoštovala bitan običaj. Ljiljino telo uneli su u crkvu, a potom su ušli samo ljudi koji su bili bliski sa njom.

Među njima su i Milica Pavlović i Leontina Vukomanović, što potvrđuje da su za života zaista volele Ljiljanu i bile uz nju.

Ko je bila Ljilja Jorgovanović?

Ljiljana Jorgovanović, srpski tekstopisac i novinar, umrla je u 66. godini života nakon borbe sa teškom bolešću.

Ljilja je bila jako bitan faktor u karijeri Milice Pavlović pa joj je napisala gotovo sve najveće hitove. "Kučketina", "Ona nosi pradu", "Praštaj" i mnoge druge pesme potpisala je upravo Ljilja.

Ljiljana Jorgovanović sarađivala je i sa Marinom Tucaković, a pisala je pesme i za najveće srpske zvezde poput: Cece, Zdravka Čolića, Ace Lukasa, Željka Joksimovića Džeja.

Neki od njenih hitova koji se pevaju i danas su: Noć mi te duguje (Zdravko Čolić), Lepi grome moj (Ceca), Rasulo (Ceca), Gore od ljubavi (Ceca), Zabranjeni grad (Ceca), "Manta Manta" (Ceca), "39 sa 2" (Ceca), Slavija (Džej), Romale Romali (Ana Nikolić), Đavo (Ana Nikolić), Vatra (Ana Nikolić). Šta ostane kada padnu haljine (Vesna Zmijanac),Gadura (Željko Joksimović), Alo budalo (Aca Lukas) i mnogi drugi...

Pre nego što se okrenula folk muzici, sarađivala je sa pop, rok i novotalasnim izvođačima. Leontini je napisala pesmu "Crno pa se ne vidi" koja je obeležila pevačicinu karijeru. Ipak, doživela je veliki uspeh i pišući pesme zajedno sa svojom asistentkinjom Marinom Tucaković.