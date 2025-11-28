Slušaj vest

O životu biznismena iz Kruševca, u javnosti poznatog kao Gazda Mecka, koji već decenijama živi i radi u inostranstvu i koji je pažnju medija privukao "svadbom od milion evra", saznalo se mnogo tek nakon njegovog nedavnog hapšenja.

Ono što je manje poznato javnosti jeste da je Gazda Mecka svojevremeno ozbiljno razmatrao ulazak u domaću estradnu industriju. On je želeo da kupi "Grand produkciju", tada najveću muzičku imperiju na Balkanu. Prema rečima izvora iz estradnih krugova, Mecka je u tom periodu imao velike ambicije i još veće planove.

Muziku je obožavao, a Lepa Brena, kako tvrde naši sagovornici, omiljena mu je pevačica još od mladosti. Kad je čuo da se razmatra prodaja "Granda", među prvima je stupio u kontakt sa Sašom Popovićem, koji je tada vodio kompaniju.

Voli da se hvali bogatsvom

Propali planovi

Prema izvorima Kurira, pregovori su zaista postojali i trajali oko dve nedelje. U tom periodu, navodno, vođeni su sastanci u Beogradu, gde je Mecka nastojao da uđe u posao kao većinski vlasnik ili strateški partner.

- Mecka je želeo da investira u širenje "Grand produkcije" na inostrano tržište. Predlagao je modernizaciju studija i otvaranje velikih turneja po Nemačkoj, Austriji i Švajcarskoj. Međutim, nisu se složili oko vlasničke strukture, načina upravljanja i buduće vizije produkcije. Razgovarali su o svemu - od finansija, preko reorganizacije produkcije, do programskih ideja. Popović je saslušao sve predloge, ali razlike su bile prevelike. Nije bilo zajedničke vizije. Tu se priča završila - tvrdi blizak prijatelj Mecke s kojim smo razgovarali.

Kupovina "Grand produkcije" je propala, a Mecka se vratio svojim inostranim poslovima.

Popović je znao da pregovara oko poslova

Bogat život teška kazna

Inače, godinama je živeo raskalašnim životom i nije krio da voli da pokazuje svoje bogatstvo. Javnost je pamtila njegove proslave: od veselja u Crnoj Gori, gde se šampanjac točio u potocima, do spektakularne torte sa devet spratova, škampa na stolovima i evra kojima se kitila muzika. Pevali su mu najpopularniji izvođači: Lepa Brena, Sloba Radanović, Tea Tairović, Aca Lukas. Sinu je za punoletstvo poklonio "ferari", a na Siciliji je kao kum navodno potrošio milion evra.

Poslednjih dana je aktuelan u medijima zbog hapšenja u Nemačkoj, gde je protiv njega pokrenuta istraga zbog sumnje na finansijske i poreske malverzacije.

Prema navodima javnog tužilaštva u Minhenu, istraga se vodi protiv ukupno 18 osoba, među kojima je i Gazda Mecka. Terete ih za krivična dela iz oblasti finansijskih i poreskih prevara, a pojedini segmenti istrage uključuju i sumnje na trgovinu ljudima. Istražitelji, prema pisanju nemačkih medija, proveravaju poslovanje nekoliko firmi u toj državi koje su se bavile čišćenjem, obezbeđenjem i građevinskim poslovima, a za koje se sumnja da su korišćene za različite vrste finansijskih manipulacija i eksploataciju radne snage.