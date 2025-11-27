Slušaj vest

Ljilja Jorgovanović sahranjena je danas u svom rodnom Požarevcu, a nju su na večni počinak ispratili njena porodica, prijatelji i saradnici.

Nakon opela, tužna povorka krenula je ka večnoj kući legenedarne umetnice, a kada je Ljilja spuštena u raku, zbog reči njenog sina svi su zaplakali.

- Vidimo se, mamice - rekao je neutešni sin, a onda joj je mahnuo i poslao poljubac.

Čuveni tekstopisac preminula je nakon borbe sa teškom bolešću, a mnoga velika muzička imena oprostila su se od nje na društvenim mrežama. Međutim, na sahrani su se samo pojavili Milica Pavlović kojoj je Ljilja napisala najveće hitove u karijeri, Leontina Vukomanović koja je takođe snimila nekoliko pesama čuvene autorke koje se i dan - danas slušaju. Od saradnika tu je bio Saša Lazić, Vladimir Uzelac i Aleksandra Milutinović.

Ko je bila Ljilja Jorgovanović?

Ljiljana Jorgovanović, srpski tekstopisac i novinar, umrla je u 66. godini života nakon borbe sa teškom bolešću.

Ljilja je bila jako bitan faktor u karijeri Milice Pavlović pa joj je napisala gotovo sve najveće hitove. "Kučketina", "Ona nosi pradu", "Praštaj" i mnoge druge pesme potpisala je upravo Ljilja.

Ljiljana Jorgovanović sarađivala je i sa Marinom Tucaković, a pisala je pesme i za najveće srpske zvezde poput: Cece, Zdravka Čolića, Ace Lukasa, Željka Joksimovića Džeja.

Sahrana Ljiljane Ljilje Jorgovanović

Neki od njenih hitova koji se pevaju i danas su: Noć mi te duguje (Zdravko Čolić), Lepi grome moj (Ceca), Rasulo (Ceca), Gore od ljubavi (Ceca), Zabranjeni grad (Ceca), "Manta Manta" (Ceca), "39 sa 2" (Ceca), Slavija (Džej), Romale Romali (Ana Nikolić), Đavo (Ana Nikolić), Vatra (Ana Nikolić). Šta ostane kada padnu haljine (Vesna Zmijanac),Gadura (Željko Joksimović), Alo budalo (Aca Lukas) i mnogi drugi...

Pre nego što se okrenula folk muzici, sarađivala je sa pop, rok i novotalasnim izvođačima. Leontini je napisala pesmu "Crno pa se ne vidi" koja je obeležila pevačicinu karijeru. Ipak, doživela je veliki uspeh i pišući pesme zajedno sa svojom asistentkinjom Marinom Tucaković.

Povorka na sahrani Ljiljane Jorgovanović