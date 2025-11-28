Slušaj vest

Damir Dokić, otac Jelene Dokić, koji je preminuo u maju ove godine, pred kraj života je navodno želeo da se pomiri sa ćerkom, koja živi u Australiji.

Prijatelji ih dobro poznavali

Prema navodima osoba koje su tvrdile da su bile u kontaktu s porodicom Dokić, Damir je stupio u kontakt s nekadašnjom teniserkom i zamolio je za oproštaj zbog svega što je obeležilo njihov težak odnos u prošlosti.

Kako tvrde izvori, Damir je tokom poslednjih meseci života pokazivao želju da se ispriča sa ćerkom, čije su ispovesti o porodičnom nasilju obišle svet. Ti razgovori, prema istim navodima, vođeni su preko posrednika - prijatelja i rođaka, koji su pokušavali da obnove njihovu narušenu komunikaciju.

Loše su se slagali

1/5 Vidi galeriju Jelena Dokić imala porodične probleme Foto: STANKOVIC/XAOCPHOTO / Sipa Press / Profimedia, Politika, Ella Ling / Shutterstock Editorial / Profimedia, Printscreen/Instagram/dokic_jelena

Pokajanje

- Želeo je da joj kaže da mu je žao, da se izvini za sve. Govorio je da je pogrešio, da bi voleo da sve može da vrati - navodi izvor koji tvrdi da je bio upoznat sa situacijom, ali insistira na anonimnosti.



Jelena, koja godinama otvoreno govori o traumama iz detinjstva i mladosti, prema tim pričama navodno nije odbila oproštaj kao čin, ali jasno je stavila do znanja da se neće vraćati na mesto na kojem je, kako je sama opisala u jednoj svojoj knjizi, "preživela najteže dane svog života". Više izvora tvrdi da Jelena nije želela da dođe u porodičnu kuću u Vrdniku, koju smo obišli pre nekoliko dana, navodno zbog emocionalnog tereta koji je taj prostor za nju predstavljao.

Teški trenuci

1/5 Vidi galeriju Jelena Dokić proživela dramu Foto: STANKOVIC/XAOCPHOTO / Sipa Press / Profimedia, Boba NIkolić, Boba NIkolić

Misterija odnosa ćerke i oca

- Rekla je da je oprostila, ali da ne može da kroči nazad u kuću u kojoj je, prema njenim rečima, preživela teror - tvrdi naš izvor.

Zvanične potvrde ovih navoda nema - Jelena se o ovom delu priče nije oglašavala, niti je komentarisala poslednji kontakt sa ocem.

Jelena se godinama ne vraća u Srbiju, a u javnim nastupima više puta je isticala da su razlozi duboko lični.

Izvori iz njenog okruženja tvrde da se zarekla da nikada više neće kročiti u zemlju iz koje je otišla noseći teške uspomene.

Danas Jelena živi i radi u Australiji, gde je izgradila novi život daleko od onoga što je opisala u svojim knjigama. Njene ispovesti o nasilju, pritiscima i borbi s mentalnim zdravljem dirnule su milione ljudi širom sveta i pokrenule veliki broj žena da progovore o sopstvenim traumama.