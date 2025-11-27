Slušaj vest

Balkanska muzička scena uskoro će postati bogatija za jedno novo ime koje mnogo obećava - u pitanju je mladi Josip Čolić iz Hrvatske, za koga pesme priprema dr Feđa Imamović, trenutno jedan od najtraženijih muzičkih autora u regionu.

Kompozitor i tekstopisa dr Feđa Imamović, inače po obrazovanju doktor lingvističkih nauka i bivši univerzitetski profesor, poznat je po tome što spaja pop, folk, sevdah, rokenrol, urbane elemente i savremeni zvuk u prepoznatljiv, emotivan stil. U njegovom studiju trenutno nastaje veliki broj novih pesama za istaknuta estradna imena. Publika, kako ističe, sve više traži kvalitet, iskrenost, tekstove sa porukom i melodije koje ostaju te upravo u tom smeru razvija i svoje aktuelne projekte.

1/4 Vidi galeriju Mlada muzička nada Josip i autor Feđa Foto: Ana Čolić

U takvom stvaralačkom okruženju posebno mesto zauzima saradnja sa Josipom Čolićem, mladićem koji unosi novu energiju i estetiku u regionalnu muziku. Iako završava master studije ekonomije u Zagrebu te se aktivno bavi sportom, Josip se opredelio za muziku.

„Josip je momak koji ima sve, talentovan je, pristojan, lepo vaspitan, obrazovan i vredan, a takvi mladi ljudi treba da budu uzor generacijama koje dolaze,“ ističe dr Feđa Imamović, dodajući da je reč o umetniku koji poseduје X faktor i izuzetnu emociju.

Posebno je zanimljivo što se Josip dokazao i kao autor stihova – na budućem albumu, koji priprema sa dr Feđom Imamovićem, naći će se i pesme za koje je sam pisao tekstove.

Njihova prva zajednička pesma „Iluzije“ najavljuje se kao grandiozna, emotivna balada koja spaja snažan tekst, prepoznatljivu melodiju i moderan, ali duboko osećajan aranžman.

„Feđa me dobro poznaje, kao i moj senzibilitet, pa iz naše saradnje nastaju pesme sa kojima mogu lično da se povežem, pesme u kojima se zaista pronalazim. Najlepši je osećaj kada možeš da deliš ideje iz kojih se rađa umetnost i kada znaš da oboje rastete kroz taj proces“, kaže Josip, čiju ćemo debitantsku pesmu uskoro imati prilike da čujemo.