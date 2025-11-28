Slušaj vest

Uroš Ćertić , učestvovao je u tuči koja se juče dogodila u centru Beograda, kada je nakon obračuna ostavio krvavo oružje i pobegao sa lica mesta. Ovo nije prvi put da Uroš pravi probleme u naselju Dorćol, pa je pre nekoliko meseci izbačen iz stana na Dorćolu koji je iznajmljivao, a Kurir je pisao prvi o ovom skandalu. Bivši rijaliti učesnik i kaskader nekoliko meseci pre prinudnog iseljenja doselio u pomenuti kraj i, iako je na početku delovao kao pristojan i fin momak, situacija se ubrzo promenila.

Kako nam je tada rekao jedan od komšija, njegovo nekulturno ponašanje nisu dugo trpeli, pa su ga saglasno izbacili iz zgrade, a morala je da reaguje i policija. Razlog zbog kog je morao da se iseli je ozbiljan problem koji stanari nisu hteli da trpe.

Od finog komšije do velikog problema

- Kad je Uroš došao u naš kraj pre nekoliko meseci, delovao je kao jedan lep, kulturan, fin momak. Komšinica koja mu je izdala stan takođe je imala lepo mišljenje o njemu. Zaista je delovao kao urbani dečko koji vodi računa o svom izgledu i životu. I svi smo to mislili do momenta dok nije napunio prvu kesu s đubretom - kaže komšija i nastavlja:

- E, onda je došlo do problema. Ne znam šta njemu to znači i zbog čega je to radio, ali bacao je smeće kroz prozor direktno na automobile koji su bili na parkingu ispod njegovog stana. Ovde živi fin narod, pa vam je jasno da automobili nisu bili neki krševi, već noviji četvorotočkaši. Više puta je opominjan, međutim, nastavio je po svom. U jednom momentu je prešao sve granice, pa smo se mi stanari udružili i pozvali policiju koja je morala da reaguje - govori naš izvor.

Policija ga nije smirila pa je gazdarica reagovala

- Nakratko se smirio, a onda je nastavio po starom. Opet je dolazila policija, a onda smo kontaktirali i s njegovom gazdaricom, koja je već bila upućena u situaciju. Izbegavali smo da je svakodnevno zovemo jer žena nije ni kriva ni dužna, samo je izdala stan koji je i ranije iznajmljivala. Međutim, kad je vrag odneo šalu i kad ni policija nije mogla da ga smiri, rekli smo joj da mora hitno da ga izbaci. Žena nas je poslušala i jednog dana smo ga videli kako je spakovao svoje stvari i otišao. Srećno drugom komšiluku u koji će se Uroš doseliti - govori komšija, a na naše pitanje da li je bilo nekih žurki i devojaka, odgovorio je:

- Bilo je tu raznih žena koje su dolazile, ali nije to bio problem, već njegovo ponašanje koje nije uobičajeno, a ni pristojno -govrorio je naš sagovornik.