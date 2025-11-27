Premijera: nova pesma Saše Kovačevića "Boje leptira" kao uvertira za decembarski spektakl u Sava Centru
Pop zvezda Saša Kovačević ponovo je oduševio publiku izdavanjem nove pesme "Boje leptira". Numera je premijerno predstavljena danas i već na prvo slušanje osvaja snažnom emocijom, prepoznatljivim vokalom Saše Kovačevića i modernom produkcijom.
Novi hit – "Boje leptira"
"Boje leptira" se savršeno uklapa u Sašin stil, donoseći vrhunski pop zvuk. Muziku za pesmu potpisuju Rade i Saša Kovačević u saradnji sa Marionom Burgadu Cura, dok je tekst delo Miloša Roganovića.
Poslušajte novi singl:
Dva datuma za beogradsku publiku:
Dok novi singl osvaja top liste, Saša Kovačević se uveliko sprema za dva velika beogradska koncerta u Plavoj dvorani Sava Centra. Prvi datum, 16. decembar, je rasprodat! Zbog ogromnog interesovanja publike, otvoren je i drugi termin: 17. decembar. Ova dva decembarska koncerta pružiće publici priliku da uživa u spektakularnoj produkciji, sjajnoj atmosferi i hitovima koji su obeležili Sašinu karijeru, uključujući i novi singl "Boje leptira".