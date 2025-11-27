Slušaj vest

Pop zvezda Saša Kovačević ponovo je oduševio publiku izdavanjem nove pesme "Boje leptira". Numera je premijerno predstavljena danas i već na prvo slušanje osvaja snažnom emocijom, prepoznatljivim vokalom Saše Kovačevića i modernom produkcijom.

Novi hit – "Boje leptira"

"Boje leptira" se savršeno uklapa u Sašin stil, donoseći vrhunski pop zvuk. Muziku za pesmu potpisuju Rade i Saša Kovačević u saradnji sa Marionom Burgadu Cura, dok je tekst delo Miloša Roganovića.

Poslušajte novi singl:

Dva datuma za beogradsku publiku: