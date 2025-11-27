Slušaj vest

Šejla Zonić u jednom poznatom restoranu u Beogradu latila se mikrofona i zapevala hit Halida Bešlića.

Pevačica je došla u društvu prijatelja, ali je na nagovor publike uzela mikrofon. Uz aplauz koji je odjekivao prostorijom, Šejla je otpevala emotivnu baladu „Romanija“ Halida Bešlića, a atmosfera se u sekundi promenila.

Gosti restorana zatekli su se u čudu, a mnogi nisu uspeli da sakriju emocije. Prema rečima prisutnih, Šejlin glas u spoju sa nostalgičnim stihovima napravio je trenutak čistog sevdaha, pa su neki gosti bili vidno dirnuti, a pojedini su čak i zaplakali.

- Nismo očekivali ovako nešto. Cela sala je utihnula, a onda je njen glas samo presekao sve oko nas. Bilo je nestvarno– ispričala je jedna gošća.

Šejla Zonić zapevala hit Halida Bešlića



Kratak nastup završio se gromoglasnim aplauzom, a Šejla se uz osmeh zahvalila publici i nastavila večeru, ostavljajući sve prisutne da prepričavaju magičnu atmosferu.

Ovaj neočekivani trenutak još jednom je pokazao da se prave emocije ne mogu isplanirati, dogode se onda kada ih najmanje očekujemo.

Podsetimo, Šejla je u julu imala udes, nakon kojeg se oglasila na Fejsbuku.

