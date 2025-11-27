Slušaj vest

Lepu Lukić novinari su na jednom snimanju izazvali da se obrati popularnoj aplikaciji ChatGPT.

Za početak pevačica je pitala šta misli o njoj, a nakon bezbroj komplimenata na račun pevačice ona se usudila da pita ChatGPT da li ima dečka?

- Ovo su baš opuštena pitanja. Nije bitno da li ja imam parterna ili ne, ali koliko znam nemate ni vi - rekao je ChatGPT

Nakon toga usledila su pitanja od pevačice da li zna koje su najpopularnije pesme Lepe Lukić.

Aplikacija je pomenula neke pesme, a onda joj je Lepa nabrajala i sve ostale. Na sredini razgovora Lepa je otkrila ChatGPT- u da priča sa Lepom Lukić, a aplikacija tek tada nije štedela lepe reči o pevačici.

1/9 Vidi galeriju Lepa Lukić Foto: Marko Karović, Kurir Televizija, Damir Dervišagić

Aplikacija se prijatno iznenadila, a u jednom momentu se i zbunila, pa ju je Lepa pitala što se zbunila. Onda je Lepa pitala kako da danas organizuje dan

- Zabavite se uz kaficu ili popijte neko piće, prošetajte i pustite sve ventile - rekao je ChatGPT, a Lepa se zahvalila na lepim rečima.

Kompletan video možete pogledati OVDE.