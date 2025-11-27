LEPA LUKIĆ PRIČA S VEŠTAČKOM INTELIGENCIJOM: Ovo su baš opuštena pitanja! Urnebesno (VIDEO)
Lepu Lukić novinari su na jednom snimanju izazvali da se obrati popularnoj aplikaciji ChatGPT.
Za početak pevačica je pitala šta misli o njoj, a nakon bezbroj komplimenata na račun pevačice ona se usudila da pita ChatGPT da li ima dečka?
- Ovo su baš opuštena pitanja. Nije bitno da li ja imam parterna ili ne, ali koliko znam nemate ni vi - rekao je ChatGPT
Nakon toga usledila su pitanja od pevačice da li zna koje su najpopularnije pesme Lepe Lukić.
Aplikacija je pomenula neke pesme, a onda joj je Lepa nabrajala i sve ostale. Na sredini razgovora Lepa je otkrila ChatGPT- u da priča sa Lepom Lukić, a aplikacija tek tada nije štedela lepe reči o pevačici.
Aplikacija se prijatno iznenadila, a u jednom momentu se i zbunila, pa ju je Lepa pitala što se zbunila. Onda je Lepa pitala kako da danas organizuje dan
- Zabavite se uz kaficu ili popijte neko piće, prošetajte i pustite sve ventile - rekao je ChatGPT, a Lepa se zahvalila na lepim rečima.
Kompletan video možete pogledati OVDE.
Kurir.rs