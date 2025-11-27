Slušaj vest

Novinar i voditeljMilomir Marić u svojoj emisiji ugostio je razne ljude, koji su na njega vadili pištolje, ali i čoveka koji mu je opljačkao stan.
Kroz novinarsku karijeru prošao je "sito i rešeto", pa danas za njega nema neprijatnog gosta.

Marić je otkrio i da su ga pratili ljudi koji su, kako kaže, radili za policiju.

Ćirilica ili rijaliti?

- Ćirilica, mada mi već živimo u rijalitiju, tako da - rijaliti pisan ćirilicom.

Skandal ili ekskluziva?

- Pa, ja sam čovek ekskluzive, mada zato imam utisak da sam neki skandalozni, kontroverzni novinar. Radije bih bio kontroverzni biznismen, nego kontroverzni i skandalozni novinar.

Milomir Marić Foto: Printsceen/Happy, Kurir Televizija

Gledate sve ili ne gledate ništa?

- Gledam sve, ja nisam te sreće kao drugi. Kažu, ne čitam novine, ne gledam ništa, a sve znam. Ja što više gledam i čitam, manje znam.

Neprijatan gost ili neprijatno pitanje?

- Pa ja sam imao razne goste koji su vadili pištolje, koji su radili za policiju, pratili me. Čak sam imao gosta lopova, koji je opljačkao moj stan, tako da ne pravim pitanja.

Moć televizije ili moć kafane?

- Televizija je postala najpopularnija kafana.

Milomir Marić
Foto: Kurir Televizija

Politika ili nostalgija?

- Politika je sve, ali ja živim u prošlosti, tako da nostalgija.

Kurir/Informer

