Srpska muzička zvezda Viki Miljković ovih dana boravi u Istanbulu, gde vodi svoj arhitektonski biro i liniju za proizvodnju nameštaja. Sa njom je i pobednik "Zvezda Granda" Nermin Handžić, a iako zauzeti, uspevaju da nađu slobodno vreme za prijateljska druženja.

Tokom boravka, njih dvoje su se susreli sa turskim glumcem i televizijskim voditeljem Jusufom Eminijem, poznatim široj publici po brojnim projektima koji su mu doneli svetsku slavu. Emini je angažovan i u popularnoj srpskoj seriji „Igra sudbine“, što govori o njegovoj potrazi za novim, internacionalnim angažmanima.

Jusuf Emini Viki Miljković i Nermin Handžić Foto: Printscreen Instagram

Ovo prijateljsko okupljanje moglo bi da otvori vrata jednoj eventualnoj kreativnoj saradnji — između Viki Miljković (sa svojim muzičkim i poslovnim iskustvima) i Emini­ja (sa iskustvom u turskoj i balkanskoj televizijskoj produkciji).

Kažu da se prve i velike ideje uglavnom rađaju u opuštenoj atmosferi, a da li to znači da ćemo uskoro videti neko iznenađenje u vidu zajedničkih projekata, fanovi željno iščekuju da saznaju.

Bakansko poreklo

Emini je nedavno za Kurir otkrio da je poreklom iz Crne Gore, zbog čega je posebno vezan za našu zemlju i Balkan.

- Velika mi je čast što sam deo serije "Igra sudbine", koja je u Srbiji prava televizijska institucija. Pratio sam seriju i u Turskoj, jer tamo imamo mogućnost da gledamo vaše kanale. Ta priča mi je veoma zanimljiva i dinamična. Takođe, posebno mi je značajno što uz ovu seriju imam priliku da slušam srpski jezik, koji inače odlično govorim, ali uvek znači biti u kontaktu s jezikom. Moja mama je poreklom iz Rožaja u Crnoj Gori, tako da je moja veza s Balkanom izuzetno jaka.

Kurir.rs

