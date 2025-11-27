Slušaj vest

Pevačica Ilda Šaulić je ove godine oduševila pratioce potpuno drugačijim konceptom praznične dekoracije — umesto klasičnih kuglica i figurica, njena jelka ukrašena je desetinama malih ramova sa fotografijama najmilijih.

Na granama se nalaze slike porodične fotografije, njena naslednica, prijatelji i bliske osobe koje su obeležile njen život, pa je jelka zapravo pretvorena u emotivnu galeriju uspomena.

Ramovi su u nijansama šampanjca, prekriveni finim šljokicama, pa deluju elegantno i svečano. Među njima se diskretno prepliću topla praznična rasveta, poneki ukras u crvenoj boji i dekorativni zlatasti elementi.

Na samom vrhu jelke, umesto tradicionalne zvezde, nalazi se najveći portret — fotografija njene ćerke Eme, što čitavoj dekoraciji daje dodatnu emotivnu težinu i jasno poručuje šta je Ildi najvažnije.

Ispod jelke nalaze se i simpatični praznični patuljci, koji unose notu razigranosti u sofisticirani dekor.

Luksuzni ambijent doma upotpunjuje prazničnu atmosferu

Na fotografiji se vidi da je jelka smeštena u elegantno uređenom dnevnom boravku. Prostor krase moderan veliki TV, na kom je puštena praznična scenografija, ispod njega dugi dekorativni kamin sa ambijentalnim plamenom, koji prostoru daje toplinu i luksuzan izgled, tamni zidni regal sa policama i diskretnim detaljima, veliki prozor sa laganim zavesama koji propušta prirodno svetlo.

Cela soba odiše toplinom, udobnošću i pažljivo osmišljenim stilom, pa nije ni čudo što jelka izgleda kao iz prazničnog magazina.

Ilda je još jednom pokazala da voli da spoji estetiku i emociju — a ove godine, čini se, praznici u njenom domu biće ispunjeni porodičnom toplinom više nego ikad.

