Slušaj vest

Pevačica Maja Šuput nedavno se razvela od Nenada Tatarinova, sa kojim ima sina, a ubrzo nakon toga uplovila je u vezu sa 19 godina mlađim Šimeom Elezom. Njihov odnos poslednjih dana našao se u centru pažnje hrvatskih medija, koji su spekulisali da je par navodno raskinuo.

Tim povodom, Šime se oglasio na Instagramu i uz dozu humora demantovao glasine. Objavio je fotografiju na kojoj razgovara telefonom, uz poruku da „proverava“ sa svojom partnerkom šta se zapravo dešava, aludirajući na to da su ih mediji prerano “razdvojili”.

Maja Šuput i Šime Elez o raskidu Foto: Printscreen Instagram

- Čekaj trenutak, na vezi sam sa devojkom i proveravam šta nam se to dešava na ljubavnom planu, jer su nam mediji juče presudili - napisao je on šaljivo uz fotografiju na kojoj priča telefonom.

Istu objavu ubrzo je podelila i Maja, čime je dodatno stavila do znanja da između njih nema nikakvih dramskih obrta, već da su se dobro nasmejali na račun priča koje kruže.

Ljubavno putovanje u Dubai

1/5 Vidi galeriju Maja Šuput sa novim dečkom Foto: Printscreen

Podsetimo, par je nedavno uživao na luksuznom odmoru u Dubaiju, odakle su zajedno objavljivali trenutke koji su odavali utisak da im veza ide u najboljem smeru.

Kurir.rs

Maja Šuput dobila poklon za rođendan: