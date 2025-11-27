Slušaj vest

Danas, 27. novembra 2025. godine, navršavaju se četiri godine od smrti Milutina Mrkonjića, istaknutog političara i čoveka sa kojim je Bekuta provela dug niz godina u emotivnoj vezi.

Na sednici Vlade Republike Srbije doneta je odluka da se beogradska obilaznica nazove po Mrkonjiću, a informaciju je na svom Instagram profilu potvrdio i ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić.

Ana o odluci Vlade Srbije

Povodom te odluke i godišnjice smrti, Ana Bekuta je na društvenim mrežama podelila dirljivu poruku, izražavajući koliko joj znači što će se uspomena na njenog partnera čuvati i na ovaj način.

"Od svega po čemu ćemo pamtiti mog Milutina, on bi najviše voleo da ga pamtimo kao - graditelja. I to je zaista reč koja ga je najbolje opisivala, reč koja govori sve o njeogovoj vrednosti, marljivosti, časti, obrazovanju i pogledu u budućnost o kojoj je uvek govorio. Graditelj. Kakva lepa, velika i veličanstvena reč. Graditelj je onaj koji stvara. Koji voli svoju zemlju tako što joj doprinosi. Onaj za kog je rodoljublje stvaranje. Onaj za kog patriotizam nisu samo prazne reči i pesmice, nego svoju ljubav prema otadžbini pretvara u konkretan rad i stvara puteve i mostove po kojima će hodati naša deca i deca naše dece. I njihova deca", napisala je Bekuta, pa nastavila:

"Danas su se navršile četiri godine otkad ga nema i počela je njegova večnost. Obilaznica je dobila njegovo ime. Verujem da nas od nekud gleda i raduje se. I verovatno crta neki novi projekat. I računa kubike asfalta i betona. I zamišlja nove puteve i mostove za našu decu i decu njihove dece."

