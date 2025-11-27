Slušaj vest

Pevačica Ana Bekuta oglasila se nakon što je u javnosti objavljeno da će obilaznica oko Beograda ubuduće nositi ime njenog pokojnog partnera Milutina Mrkonjića.

Danas, 27. novembra 2025. godine, navršavaju se četiri godine od smrti Milutina Mrkonjića, istaknutog političara i čoveka sa kojim je Bekuta provela dug niz godina u emotivnoj vezi.

ANA BEKUTA NEUTEŠNA NAD GROBOM SVOG MRKE: Sva u crnini, tugu i suze krije ispod NAOČARA, a on se ne odvaja od NJE (FOTO) Foto: Stefan Stojanović/ Mondo

Na sednici Vlade Republike Srbije doneta je odluka da se beogradska obilaznica nazove po Mrkonjiću, a informaciju je na svom Instagram profilu potvrdio i ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić.

Ana o odluci Vlade Srbije

Povodom te odluke i godišnjice smrti, Ana Bekuta je na društvenim mrežama podelila dirljivu poruku, izražavajući koliko joj znači što će se uspomena na njenog partnera čuvati i na ovaj način.

"Od svega po čemu ćemo pamtiti mog Milutina, on bi najviše voleo da ga pamtimo kao - graditelja. I to je zaista reč koja ga je najbolje opisivala, reč koja govori sve o njeogovoj vrednosti, marljivosti, časti, obrazovanju i pogledu u budućnost o kojoj je uvek govorio. Graditelj. Kakva lepa, velika i veličanstvena reč. Graditelj je onaj koji stvara. Koji voli svoju zemlju tako što joj doprinosi. Onaj za kog je rodoljublje stvaranje. Onaj za kog patriotizam nisu samo prazne reči i pesmice, nego svoju ljubav prema otadžbini pretvara u konkretan rad i stvara puteve i mostove po kojima će hodati naša deca i deca naše dece. I njihova deca", napisala je Bekuta, pa nastavila:

"Danas su se navršile četiri godine otkad ga nema i počela je njegova večnost. Obilaznica je dobila njegovo ime. Verujem da nas od nekud gleda i raduje se. I verovatno crta neki novi projekat. I računa kubike asfalta i betona. I zamišlja nove puteve i mostove za našu decu i decu njihove dece."

Kurir.rs

Ne propustiteStarsANA BEKUTA PROGOVORILA O MRKINOM TESTAMENTU: Pametno sam ulagala i živela jednako i pre njega i sa njim i nakon njega
bekuta-mrka03-news1-marina-lopicic.jpg
StarsŠOK PREOKRET! Bekuta tuži, Šašić se samo smeška: Ana pravdu potražila na sudu zbog navodnih uvreda!
ana bekuta ivana šašić
Stars23 PEVAČA SA NAŠE ESTRADE KORISTE LAŽNA IMENA Neki se samo predstavljaju drugačije, a oni su izvadili i nova dokumenta - Velika tajna iz javnog sveta
pevac-1.jpg
StarsHALID BEŠLIĆ JE POSLEDNJI DUET SNIMIO SA NJOM! Pevačica sada otkrila sve detalje: To je bila želja njenog partnera: Nažalost, nije uspeo da je čuje
Halid Bešlić
RijalitiZA 500 DINARA TRI DIJETALNA OBROKA Recept Ane Bekute zapalio internet: Lako se sprema i zdrav je, evo kako je uspela da smrša
WhatsApp Image 2025-09-07 at 19.21.00_898e7408.jpg

 Ana Bekuta bez komentara na Cecin skandal u Severnoj Makedoniji:

Ana Bekuta odbila da komentariše Cecin skandal u Severnoj Makedoniji: Progovorila o novoj ljubavi Izvor: MONDO/Đorđe Milošević