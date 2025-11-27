Slušaj vest

Leontina Vukomanović nikada nije vodila medijske ratove niti je volela da pravi skandale, međutim, njenu sjajnu karijeru između ostalog obeležila je priča o romansi sa Željkom Joksimovićem.

Leontina je mudro ćutala i nikada nije potvrdila, ali ni demantovala te glasine. Posle dvadeset godina, ona je nedavno odlučila da ispriča sve o svom odnosu sa Željkom, zbog čega godinama nisu razgovarali, ali i u kakvom su odnosu danas.

- Željka sam upoznala 1999. godine za vreme turneje Estradnog sindikata po Republici Srpskoj. Potom smo dosta vremena provodili zajedno u studiju gde smo radili na pesmama. Bila sam na vrhuncu karijere i zbog toga su me mediji često povezivali sa mnogim muškarcima, pa tako i sa njim. Veza između nas dvoje nikada nije bila potvrđena, to su sve bile medijske insinuacije, bili smo zaista bliski prijatelji i saradnici - otkriva Leontina, i nastavlja:

- Kreativno smo se maksimalno davali jedno drugom. On je pisao pesme za moj album, ja za njegove i zbog toga smo ponekad provodili dane i noći u studiju. Zajedno smo napisali mnogo pesama i za druge pevače.

Njihovo prijateljstvo trajalo je sve do 2004. godine kada su, posle jedne žučne rasprave, prekinuli svaki vid komunikacije.

Na Radijskom festivalu sam nastupila sa pesmom "Krila" i tada sam kompletno promenila saradnike, pa tako među njima nije bio ni Željko. Njemu se to uopšte nije dopalo, imali smo jezivu svađu na jednom snimanju, nakon čega smo prekinuli saradnju - priča Leontina i dodaje da to nije bila jedina nesuglasica među njima:

- Imala sam ideju da otvorimo jedan dečji centar, jer sam još od 1991. pisala pesme za decu i nastupala na dečjim koncertima. Predložila sam to Željku, ali sam ubrzo odustala od svega, jer je on video sebe kao direktora tog centra.

"Bila sam u dobrim odnosima sa Jovanom"

Posle više od osam godina, koliko nisu razgovarali, Željkova supruga Jovana Joksimović uspela je da ih pomiri.

- Bez obzira što nisam razgovarala sa Željkom, bila sam u dobrim odnosima sa Jovanom. Često sam gostovala u njenim emisijama, a sretale smo se i ćaskale i kod zajedničke frizerke. Jovana je 2013. godine izrazila želju da uradim jednu pesmu za Željka. Rekla sam da može, ali da komuniciramo preko mejla. Ona se složila s tim i tako je moja pesma "Ludak kao ja" bila jedna od prvih koje je prihvatio, kasnije je uzeo i pesmu "Dama". Poslala sam mu demo kompoziciju na mejl i njemu se to dopalo.

Prijateljstvo koje su imali nekada, Leontina i Željko nikada nisu obnovili, ali su nastavili poslovno da komuniciraju.

- Nedavno mu je za muziku za film "Toma" trebao glas dečaka, kako bi dočarao vokal mladog Tome Zdravkovića. Pitao me je da mu preporučim nekog iz mog hora "Čarolija" i izbor je pao na mladog Marka Perića. Videli smo se nedavno njegovoj televiziji. Dogovorili smo se da mi komponuje pesmu za Dečje beogradsko proleće. Čekam da to uradi jer mi je ostao dužan - rekla je pevačica nedavno za Informer.

