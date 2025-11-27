Slušaj vest

Kaskader Uroš Ćertić danas je u centru Beograda nasrnuo na jednog muškarca i tom prilikom mu naneo povrede.

Incident se odigrao u stanu oštećenog, a prema nezvaničnim informacijama, Ćertić je sa sobom imao i mačetu.

Do sukoba je došlo u stambenoj zgradi u centru grada, a novinarske ekipe obišle su lokaciju na kojoj je, prema navodima, došlo do fizičkog obračuna.

Dolazila i Hitna pomoć

Jedan od komšija izjavio je da je iz stana dopirala buka i da je bilo jasno da se nešto događa.

- Čuli smo buku, ali nismo znali o čemu je tačno reč. Ovde u zgradi često zna neka galama da bude. Detalje smo saznali iz medija i nismo mogli da verujemo da se to dešavalo tik pored nas. Tu je dolazila i Hitna pomoć, mislili smo da se nekome slošilo, ovde ima i starijih ljudi - rekao je jedan komšija koji se našao ispred ulaza za Blic.

Pokajao se

I sam je govorio o svom prestupu:

- Tamo gde sam bio je bio i Stefan Đurić Rasta. Sutra je konačno došao dan da idem na suđenje. Nikom to ne preporučujem. Oružje je za miliciju, za SAJ, za vojsku. Nemojte da pravite sprdnju od toga. Majka neka zove mog oca, otac mog advokata da dođe pola sata ranije. Molim sve novinare da ne prave cirkus od ovog ozbiljnog suđenja, jer taj nepromišljeni postupak može da me odvoji od deteta od 2 do 12 godina-ispričao je on.

Nije jedino delo

Podsetimo, Ćertića je napustila nevenčana supruga Ivana P. zbog porodičnog nasilja..

Nekadašnja manekenka prijavila je kaskadera u martu prošle godine, kada je stavila tačku na njihov odnos. Ona je navela da ju je uz pretnje čupao i davio.

On je imao ispade i urijalitiju sa Kritijanom Golubovićem sa kojim se potukao nakon čega su završili u policiji. I prema Jeleni Golubović je bio nasilan.

