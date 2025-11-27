Slušaj vest

Sin Site Ahmić, Nerio Ružanji, već neko vreme boravi u "Eliti 9" gde se nedavno uselila i njegova žena Hana. Sada je Sita govorila o njihovom ponašanju, optužbama na njen račun, ali i svom ulasku u rijaliti.

Sita Ahmić je u lajvu na društvenim mrežama razgovarala sa bivšom rijaliti učesnicom Anom Ćurčić gde je komentarisala Hanin ulazak u "Elitu 9".

Sita Ahmić ulazi u Elitu 9 Foto: Petar Aleksić, Printscreen, Premijera

- To što je ušla, naravno da mene potresaju te priče što slušam, ali meni je to velika usluga. Nisu mi uradili uslugu što su mi doveli sina, ali su uradili uslugu sa njom što su je doveli i što ceo svet ima priliku da vidi ko je ta žena - ispričala je ona, nakon čega je progovorila o svom ulasku:

- Ja sam potpisala ugovor, htela sam da uđem. Dobila sam dobru cifru i odlučila sam da uđem. Ja sam u par navrata komunicirala sa produkcijom i rekla da ću ja ući, ali da želim poštenu igru. Kasnije sam ja njima rekla: "Hajde da odložim 15-20 dana, da uđem naknadno". Ja njih nisam htela prevariti, oni su meni nudili još novca. Nisam htela jer sam želela da vidim kako će taj rijaliti teći, jer ne mogu dozvoliti da budem ugnjetavanja.

Kurir.rs

 Sita objavila dokaze o životu sina:

Sita objavila dokaze o životu svog sina Izvor: Instagram