Munjevitom brzinom pevač Peđa Jovanović je uspeo ono što pođe za rukom samo retkima na domaćoj muzičkoj sceni tri rasprodate večeri u Sava Centru, i to deset dana pre prvog koncerta!

Publika je doslovno razgrabila ulaznice, pa će tokom tri večeri čak 12.000 ljudi uživo pevati sa njim njegove najveće hitove.

„Kad smo najavili prvu noć, mislili smo da će biti dovoljno. Ali karte su nestale za nekoliko dana, pa smo otvorili drugu, pa treću večer - i sve su planule neverovatnom brzinom.

Iskreno, još uvek ne mogu da verujem da ću pred 12.000 ljudi u Beogradu podeliti sve ono što sam poslednjih godina stvarao. To je ogromna emocija i potvrda da se trud, rad i ljubav uvek vrate višestruko - rekao je Peđa, ne skrivajući koliko ga je obradovala podrška publike.

Posle Beograda - svetska i regionalna turneja

Serija beogradskih koncerata samo je uvod u uzbudljivu koncertnu zimu za jednog od najtraženijih izvođača regiona.

Već nekoliko dana nakon Sava Centra, Peđu očekuje nastup u Dubaiju, a doček Nove godine provešće sa publikom u Novom Sadu, gde će biti jedan od glavnih izvođača novogodišnjeg programa.

U prvim danima februara pevač putuje preko okeana - američka turneja od 5. do 8. februara obuhvatiće nekoliko velikih gradova u SAD-u, gde ga već s nestrpljenjem očekuju naši ljudi iz dijaspore.

Vrhunac zimskog koncertnog ciklusa zakazan je za 21. februar, kada će Peđa Jovanović održati veliki solistički koncert u Areni Zagreb - što će biti kruna njegovog dosadašnjeg rada i simbol regionalnog uspeha koji je izgradio svojim glasom i harizmom.

