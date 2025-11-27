Slušaj vest

Estradne ličnosti dosta vremena provode putujući avionom, kada putuju na odmor ili zakazane nastupe širom sveta. Većina ne krije da se plaši letenja, te znaju i da popiju čašicu alkohola kako bi prebrodili let. U razgovoru sa jednom stjuardesom, koja je želela da ostane anonimna zbog politike avio - kompanije za koju radi, mediji su saznali mnogo škakljivih detalja o poznatima iz sveta muzike i glume.

Ona radi na svim linijama koje lete iz Beograda ka Evropi, a to su uglavnom destinacije u Nemačkoj, Švedskoj, Francuskoj, Kipru, na koje domaće zvezde putuju, i ima veliko letačko iskustvo iza sebe. Ona najbolje zna da rad sa ljudima nije nimalo lak, a da li se po nečemu razlikuju poznati od ostalih putnika pitali smo je tokom razgovora.

"Mnogi poznati su me iznenadili. Neki o kojima sam imala lepo mišljenje razočarali su me, dok su neki o kojima sam imala određene predrasude pokazali koliko su prizemni, prirodni i opušteni, za razliku od onoga što možda prikazuju u javnosti".

"Nataša Ninković i Sanja Marinković su me razočarale"

Na pitanje ko ju je najviše razočarao, odgovara:

"To bi definitivno bile glumica Nataša Ninković i voditeljka Sanja Marinković. Natašu sam lično obožavala, pa mi je njen nadobudni stav izazvao veliku neprijatnost, a nažalost sličnog su mišljenja i moje kolege. Ona se na avionu ponaša poput dive, i kao da smo joj posluga. S druge strane, Sanja Marinković je napravila čitavu dramu zato što je bila zamoljena da stavi torbu u odeljak za prtljag. Iako joj je objašnjeno da je to procedrua samo tokom poletanja, iz bezbednosnih razloga, dramila je na očigled svih i raspravljala se."

Posluzi nije ostavio ni dva evra bakšiša

Još jedan od onih koji su je razočarali svojim ponašanjem je Aca Lukas.

"Iako smo mu ukazali VIP tretman i sa članovima benda ga smestili u prve redove, Aca nije pokazao ni malo zahvalnosti. Prvo je udarao šakom odeljak ne bi li ga zatvorio nakon što je smestio kofer, a za to postoji kvačica. Tokom servisa platio je za ceo bend piće i hranu, ali nije bio tako velikodušan prema posadi. Uredno je uzeo kusur od dva evra! Nije da mi očekujemo bakšiš, ali je nekako bilo smešno to što je baš on to uradio."

Prijatno iznenađenje

"Oni su definitivno dokaz da što je veća zvezda - manje kompleksa. Karleuša me je posebno iznenadila, koja uopšte ne govori i nema onaj agresivan stav koji prikazuje u javnosti. Najnormalnije je sedela sa svojim plesačicama, ćaskala, raspitivala se za parfeme iz naše ponude, čak i kupila neki od dvadeset evra, a ispoštovala je svakoga ko joj je prišao da se slika i čak je nije mrzelo da ustane svaki put!"

