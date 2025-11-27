Slušaj vest

Pevačica Dunja Ilić u poslednje vreme aktivna je na svom profilu na Instagramu. Ona je po svemu sudeći počela da se bavi i pisanjem tekstova, a na svom profilu na Instagramu otkrila je svoje uslove.

Naime, Dunja je na svom profilu na Instagramu dobila pitanje da li bi napisala tekst za pevačicu Milicu Pavlović, a onda je odgovorila sledeće:

"Da li bi mogla da napišeš nešto za Milicu Pavlović, kupila je grčke melodije od Fivosa?"

"Za svoje tekstove tražim pola para unapred. Zato što sam imala puno iskustava gde sam pisala mesecima džabe, poslu pristupam profesionalno. Ne zanima me ko mi je simpatičan i nije ili blizak. Pravila poslovanja su ista za sve. Pisala bih svakome ko ih prihvati i ne bih pisala niZdravku Čoliću ako ih ne prihvati" - stajalo je u objavi.

Otac joj bio milioner

Dunja je svojevremeno govorila o ocu koji je bio milioner, a onda je bankrotirao i ostao bez ičega. Ona je jedno vreme živela u kolibi sa zemljanim kupatilom i oronulim zidovima.

- To je bio trenutak kada smo ostali u jednoj kolibi u Mionici, koja je imala zemljano kupatilo, miševe, nismo imali zidove kako treba, cevi su se ledile… To je stvarno bio jedan život na ivici. Strašno smo teško živeli ta dva meseca, ali pošto sam dobra kuvarica, bukvalno sam od ničega, od nekih špageta i onoga što nađem u kući, pravila hranu svaki dan. Tu sam se dosta i njemu pokazala i dokazala - ispričala je Dunja Ilić tada za "Hype".

Evo kako je završila na ulici

-Prodala sam sve i završila na ulici dve nedelje. Na kraju sam se nekako naterala da odem u policijsku stanicu, oni su pozvali roditelje. Odveli su me u Srbiju, -prisetila se Dunja.

Tokom gostovanja u emisiji Pretres, Dunja se osvrnula i na jednu situaciju koaj se desila nedavno:

-Ono što je mnogo smešno, setila sam se da sam rekla drugu pre možda dve nedelje. Pošto sam se selili, i ti i ja kad smo se dogovarali za emisiju…Rekla sam ti: „Ja sam u selidbi, ja sam bolesna, primam infuzije, selim se, ne znam više gde ću.“ Ja sam toliko bila iznervirana više.Taksi me vozi iz Vranja u Beograd. ja moram da pakujem, ovo je lomljivo, ovo je ovakvo. I ja pozovem druga i kažem mu: „Ogi, znaš kako je lepo biti beskućnik! Ne moraš da misliš ni o čemu, hranu ćeš svakako nekako naći. Naćićeš negde da spustiš glavu. Znaš ti kako je slobodno i lepo u odnosu na sve ovo.“ Tako da ni u tome nisam našla nešto strašno- ispričala je Dunja Ilić.

