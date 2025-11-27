Slušaj vest

Popularni par koji je obeležio Elitu 8, Jovan Pejić Peja i Ena Čolić, nakon izlaska iz rijalitija se ne odvajaju.

Par je srećniji i ispunjeniji nego ikad te uživa u svojoj ljubavi u svakom trenutku.

Njih dvoje su sada rešili da izgleda krunišu svoju ljubav, barem ako je suditi po fotografijama koje su se pojavile.

Sada je zaljubljene golupčiće usnimila kamera emisije ''Paparaco lov'', a oni su uhvaćeni u jednom tržnom centru.

Naime, reklo bi se da je Peja rešio da veri Enu s obzirom na to da su posetili zlataru gde je ona isprobavala skupocen prsten. Ena nije skidala osmeh s lica, a sa njima je sve vreme bio i njen sin Matija.

Kada su završili sa razgledanjem prstenja, Ena i Peja su zagrljeni prošetali tržnim centrom, a zatim sa njenim sinom otišli na večeru u jedan restoran.

Ena Čolić - Bivši muž je tukao

Rođena u malom mestu u unutrašnjosti Srbije, Ena je oduvek bila sklon provokacijama i ekscentričnom ponašanju. Proživela je i pakao sa bivšim mužem koji ju je vezivao i tukao. Poznato je da Ena ima sina iz vanbračne zajednice sa čovekom sa kojim se davno rastala, međutim, jedna devojka tvrdi da se ona i dalje viđa s njim.

Bila u vezi s bratom pevačice Breskvice

Starleta je bila u šemi sa mlađim brat pevačice Anđele Ignjatović Breskvice, koji se nedavno oglasio povodom informacija da je bio u vezi sa aktuelnom učesnicom "Elite".

- Imamo zajedničkog druga, upoznali smo se preko njega. Počeli smo da se družimo i to se spontano desilo. To je bilo aprilu ili maju prošle godine. To nije bila ni veza, ni šema, nego povremeno viđanje.

