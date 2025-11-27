Slušaj vest

Jovana Tomić Matora trenutno boravi u Eliti 9, u koju je ušla rame uz rame sa Draganom Stojančević, a njihova romansa započela je još u Eliti 8.

Ljubavni život bivše rijaliti zvezde pun je uspona i padova, a Matora je nedavno progovorila i o emotivnim vezama koje su se odigrale van kamera i to ni manje ni više nego sa poznatim pevačicama.

- Nikada me nisu uhvatili niti sam bila na razgovoru informastivnom. Jedini razgovor koji sam imala jeste kada sam bila sa udatom pevačicom, došao je njen muž i mogu vam reći bilo mi je gore nego na informativnom razgovoru. Čula sam da je ta pevačica preminula - ispričala je Matora nedavno za Scandal.

Jovana se osvrnula i na ljubavi koje su ostale neosvojena tvrđava. Udvarala se Aleksandri Mladenović, ali i Eleni Kitić.

- Sa Sandrom Rešić sam se ljubila, ali nije bilo ništa više. Bila sam sa pevačicama, ali sa njom ne - bila je iskrena Tomićeva.

S jednom pevačicom se čak i potukla

- Jednom sam devojci, koja je poznata, udarila šamar pred njenom majkom. Bile smo zajedno u kafani, pevač joj je prilazio i i muvao je, a ona je tvrdila da je on gej. Tu sam izljubomorisala. Meni je kratak fitilj, pa sam joj udarila šamar pred majkom. Kajem se zbog toga... Dobijala sam i ja batine od devojke s kojom sam u vezi, uglavnom zbog gluposti. Ja sam svađalica, budim bes u ljudima i onda to kulminira tučom - otkrila je svojevremeno Matora za Informer.

