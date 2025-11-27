Slušaj vest

Glumica Mirka Vasiljević podelila je na svom Instagramnalogu novu fotografiju na kojoj blista u elegantnoj, dugačkoj crnoj haljini.

Za ovo pojavljivanje u javnosti odabrala je glamurozan stil — savršeno urađenu šminku i nežne talase u kosi, koji su dodatno naglasili njen sofisticirani izgled.

Mirka Vasiljević u crnoj haljini od čipke Foto: Printscreen Instagram

Haljina koju je nosila bila je od crne čipke, s naglašenim dekolteom, i savršeno je pratila liniju njenog tela. Mirka je izgledom potpuno oduševila pratioce, pa su se komplimenti smenjivali jedan za drugim, hvaleći njen stil i besprekoran glamur.

Jelovnik Mirke Vasiljević

Mirka ne krije da je godinama na određenom režimu ishrane i da zahvaljujući tome ima prezgodno telo.

- Moj doručak nekada bude dobro kvalitetan - pa tu budu i jaja i neka šunka sa strane. Ali gledam da onda ne jedem hleb uz to. Ručak uglavnom bude meso sa nekim salatama ili riba, ja sam neko ko voli da proba svašta. Večera stvarno treba da bude apsolutno lagana - da kada pojedete večeru, maltene ne osetite da ste je pojeli. I najbolje bi bilo da večerate do sedam, osam sati uveče. Ili najbolje - idite da spavate pa ćete zavarati glad pa ujutru, kada se probudite, može jači doručak - rekla je ranije Mirka Vasiljević za "Blic".

Ne propustiteStarsPRVA ULOGA JOJ PROMENILA ŽIVOT IZ KORENA! Od vrcave devojčice do prave bombe nakon 4 porođaja: Ovako je glumica izgledala na početku karijere (FOTO)
Mirka Vasiljević.jpeg
StarsMASKA NA LICU I KOSA VEZANA U REP! Isplivala slika Mirke Vasiljević: Glumica neprepoznatljiva (FOTO)
Mirka Vasiljević na Kurir televiziji
StarsMIRKA VASILJEVIĆ OBJAVILA FOTOGRAFIJU IZ PORODIČNOG DOMA U pozadini buket ruža, nakon skandala glumica postavila jedno pitanje javnosti (FOTO)
ffs_kzn_31072024_0037.JPG
StarsNAKON SKANDALA NIKO NE ZNA GDE JE VUJADIN, ALI MIRKA UŽIVA U BEOGRADU: Evo odakle se oglasila glumica (FOTO)
124141.jpg
StarsMIRKA VASILJEVIĆ SE NI DANAS NIJE POJAVILA NA SASLUŠANJU U TUŽILAŠTVU! Glumica ponovo nije došla, a trebalo da svedoči u slučaju reketiranja Vujadina Savić
Mirka Vasiljević

 Mirka Vasiljević trenira u prirodi:

Mirka Vasiljević trenira u prirodi Izvor: Instagram