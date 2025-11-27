MIRKA VASILJEVIĆ U PROVIDNOJ HALJINI OD ČIPKE Smelo izdanje poznate glumce, ovakvu je još niste videli (FOTO)
Glumica Mirka Vasiljević podelila je na svom Instagramnalogu novu fotografiju na kojoj blista u elegantnoj, dugačkoj crnoj haljini.
Za ovo pojavljivanje u javnosti odabrala je glamurozan stil — savršeno urađenu šminku i nežne talase u kosi, koji su dodatno naglasili njen sofisticirani izgled.
Haljina koju je nosila bila je od crne čipke, s naglašenim dekolteom, i savršeno je pratila liniju njenog tela. Mirka je izgledom potpuno oduševila pratioce, pa su se komplimenti smenjivali jedan za drugim, hvaleći njen stil i besprekoran glamur.
Jelovnik Mirke Vasiljević
Mirka ne krije da je godinama na određenom režimu ishrane i da zahvaljujući tome ima prezgodno telo.
- Moj doručak nekada bude dobro kvalitetan - pa tu budu i jaja i neka šunka sa strane. Ali gledam da onda ne jedem hleb uz to. Ručak uglavnom bude meso sa nekim salatama ili riba, ja sam neko ko voli da proba svašta. Večera stvarno treba da bude apsolutno lagana - da kada pojedete večeru, maltene ne osetite da ste je pojeli. I najbolje bi bilo da večerate do sedam, osam sati uveče. Ili najbolje - idite da spavate pa ćete zavarati glad pa ujutru, kada se probudite, može jači doručak - rekla je ranije Mirka Vasiljević za "Blic".
Mirka Vasiljević trenira u prirodi: