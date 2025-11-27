Haljina koju je nosila bila je od crne čipke, s naglašenim dekolteom, i savršeno je pratila liniju njenog tela. Mirka je izgledom potpuno oduševila pratioce, pa su se komplimenti smenjivali jedan za drugim, hvaleći njen stil i besprekoran glamur.

Jelovnik Mirke Vasiljević

- Moj doručak nekada bude dobro kvalitetan - pa tu budu i jaja i neka šunka sa strane. Ali gledam da onda ne jedem hleb uz to. Ručak uglavnom bude meso sa nekim salatama ili riba, ja sam neko ko voli da proba svašta. Večera stvarno treba da bude apsolutno lagana - da kada pojedete večeru, maltene ne osetite da ste je pojeli. I najbolje bi bilo da večerate do sedam, osam sati uveče. Ili najbolje - idite da spavate pa ćete zavarati glad pa ujutru, kada se probudite, može jači doručak - rekla je ranije Mirka Vasiljević za "Blic".