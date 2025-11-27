Slušaj vest

Voditeljka Milica Kon zgrozila je javnost video snimkom na kojem se jasno vidi da je ispljunula žvaku nasred stola.

Milica Kon svakodnevno komunicira sa pratiocima putem društvenih mreža, a najnoviji video snimak na njenom profilu izazvao je oprečne komentare.

Voditeljka se, naime, skockana od glave do pete pojavila na jednom gala događaju, a zatim je nasred stola ispljunula žvaku u nadi da će ona pasti pravo u pikslu, što se nije dogodilo. Međutim, ni tu nije bio kraj. Voditeljka je još jednom pokušala da pogodi pikslu, ali je ponovo promašila.

- Mica, dama pre svega - napisala je šaljivo u opisu videa.

Iako se potrudila da obe žvake podigne i baci u pikslu, nepromišljeni postupak šokirao je njene pratioce, koji su je oštro kritikovali u komentarima.

Ne čuje se sa familijom

Inače, voditeljka je otkrila i to da nije sa 90 posto familije u kontaktu.

- Nije da ne pričam sa celom familijom, ali nisam u kontaktu sa 90 posto njih. To su srpska posla.

Voditeljka Milica Kon otkrila je zanimljive detalje o svom braku sa kompozitorom Markom Konom, kao i o porodičnim nesuglasicama koje su obeležile njen život

Nasledstvo, imovina, to mi je ostalo u amanet od mame pokojne. Tako da eto zato. Ona se posvađala sa tim delom familije i ja prosto ne mogu da nastavim kontakt, ako su oni nju povredili - rekla je Milica.

