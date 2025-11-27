VODITELJKA PLJUNULA ŽVAKU NASRED STOLA! Isplivao snimak kako pokušava da pogodi pikslu i mišljenja su podeljena (VIDEO)
Voditeljka Milica Kon zgrozila je javnost video snimkom na kojem se jasno vidi da je ispljunula žvaku nasred stola.
Milica Kon svakodnevno komunicira sa pratiocima putem društvenih mreža, a najnoviji video snimak na njenom profilu izazvao je oprečne komentare.
Voditeljka se, naime, skockana od glave do pete pojavila na jednom gala događaju, a zatim je nasred stola ispljunula žvaku u nadi da će ona pasti pravo u pikslu, što se nije dogodilo. Međutim, ni tu nije bio kraj. Voditeljka je još jednom pokušala da pogodi pikslu, ali je ponovo promašila.
- Mica, dama pre svega - napisala je šaljivo u opisu videa.
Iako se potrudila da obe žvake podigne i baci u pikslu, nepromišljeni postupak šokirao je njene pratioce, koji su je oštro kritikovali u komentarima.
Ne čuje se sa familijom
Inače, voditeljka je otkrila i to da nije sa 90 posto familije u kontaktu.
- Nije da ne pričam sa celom familijom, ali nisam u kontaktu sa 90 posto njih. To su srpska posla.
Nasledstvo, imovina, to mi je ostalo u amanet od mame pokojne. Tako da eto zato. Ona se posvađala sa tim delom familije i ja prosto ne mogu da nastavim kontakt, ako su oni nju povredili - rekla je Milica.
