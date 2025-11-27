Slušaj vest

Otac rijaliti učesnice Maje Marinković, Taki Marinković, žestoko se obrušio na Asmina Durdžića koji se otvoreno nabacivao njegovoj mezimici.

Taki Marinković pomno prati dešavanja u Beloj kući, a to što se Asmin Durdžić otvoreno nabacivao njegovoj ćerki Maji mu se uopšte ne sviđa.

- Ne bih ga prihvatio za zeta nikako. Ne njega kao njega, nego nikoga iz rijalitija, to ne dolazi u obzir. Ne znam zbog čega on lupa gluposti, moja Maja je sa Stanijom jako dobra. On je Stanijin bivši-sadašnji šta ja znam, ne znam ni u kakvom su oni odnosu tako da Maja to nikako ne bi uradila, siguran sam u to - kaže Taki Marinković za Hype i dodaje:

- Svi smo videli kako se on ophodi prema devojkama, on i Maja kada bi bili zajedno to bi bio živi rat tamo. Kad on može za svoju bivšu ženu sa kojom ima dete da kaže sve one gadosti i sve najgore, pa sutra će za svaku sledeću devojku isto da priča. Ne volim takve ljude, ko proda jednog čoveka, prodaće i drugog. Ja u mom okruženju nemam takve ljudi i ne želim ih. Nikako ne bih prihvatio Asmina za zeta.

"Maja ga je više puta otvoreno odbijala"

On tvrdi i da njegova ćerka nikada ne bi izdala Staniju zbog čoveka poput Asmina.

- Maja ga je više puta otvoreno odbijala, ona kad vidi njega ona peva: ''Tik-tak ide manijak'', to je malo i šala, ali Maja se istog trenutka ogradila od njega, on nije Majin tip, ona uopšte ne bi bila sa njim, nije glupa. One su jako bliske drugarice, bili smo nekoliko puta kod nje kući, nema šanse tu ništa da se desi - tvrdi Marinković koji se nije čuo sa Stanijom otkako je počela ''Elita 9''.

- Nisam se čuo sa Stanijom, glupo mi je i da pričam o njoj da ne ispadne da sam rekao nešto, da se ne uvredi. Ona je super devojka i jako je pametna, to je sve što imam da kažem za nju, tako da ću se ove zaustaviti – zaključio je Majin otac za pomenuti medij.

