Slušaj vest

Anja Todorović, nekadašnja učesnica rijalitija danas zarađuje na Tik-Toku, a sada je otvoreno pričala o estetskim korekcijama, mlađem dečku, ali i aktuelnim rijaliti temama.

Kako je istakla, Anja o ponovnom učešću u rijalitiju ne razmišlja.

- Propustila sam “Elitu 9” i sve prethodne, bila sam u “Zadruzi 4” videla sam kako mi je, probala sam i toliko od mene. Ne planiram više, nisam se pronašla u tome, bolje mi je napolju, uživam, imam posao i dečka. Imam mirnu luku, sad više volim mir, kad sam bila mlađa volela sam haos i turbulencije, sada sam se malo smirila - rekla je ona, ističući da uživa sa mlađim dečkom:

Foto: Printscreen/Instagram

- Sada je to na nekom višem nivou, više od pola godine smo u vezi, živimo zajedno, putujemo non-stop. Otvorili smo zajedno Jutjub kanal, imamo zajednička interesovanja, tako da se nadam da će to biti kako treba. On je onaj pravi, ja sam rekla: “Šta sam tražila, ja sam sebi našla, više tražiti neću”. Stvarno se nadam da je ovo definitivno to. Ja se nadam prstenu, ako ne na ovom putovanju, onda na sledećem.

Na pitanje da li joj dečko nešto zamera iz prošlosti, ona kaže:

- Ne voli što sam bila u rijalitiju, ali šta da se radi. Ne može to da se promeni, jedino eto što se nisam obrukala u tom rijalitiju, ima nešto pozitivno i od toga. A što se ovako prošlosti tiče, pa nisam ja imala neku burnu prošlost da bi mi zamerao.

Bez obzira na to što nije aktuelni rijaliti učesnik, Anja prati dešavanja.

- Pratim pomalo rijaliti, kad legnem uveče, ja to volim da ispratim. Drugarica mi je unutra, Boginja, to mi je koleginica sa Tik-toka i drugarica. Najzanimljiviji kao ličnost mi je Uroš Stanić, meni je on jako smešan, duhovit. A tema koja je najaktuelnija Aneli i Alibaba, zanimljivo mi je Maju da gledam kako se pojavi, pa nestane. Ko govori istinu, ne znam, ništa tu ne mogu da pohvatam, meni je to kao neka ludačka serija. Ne zna se ko pije, a ko plaća. Kad gledam Aneli, ja mislim da je ona u pravu, a kad priča Asmin ja opet isto mislim. Verovatno u svakoj priči ima malo istine - rekla je bivša zadrugarka i dodala:

- Ne verujem u ljubav Aneli i Luke, meni je to smešno, jako mlako, ne vidim tu nikakve emocije. Niti vidim da Aneli nešto specijalno Luka zanima, a i Luka više tu igra rijaliti.

1/5 Vidi galeriju Aneli Ahmić i Luka Vujović Foto: Antonio Ahel/ATAIMAGES, Printscreen YouTube

Kako kaže, na Tik-toku se bolje zarađuje, nego u rijalitiju.

- Iskreno više zarađujem napolju od tik-toka i društvenih mreža, nego od rijaltija, zato se ja i ne vraćam u rijaliti. Napravila sam kako sam želela, ne žalim se na zaradu, iznad proseka. Više od pristojne plate, ne bih baš o ciframa, ali da se lepo živi - rekla je ona, pa otkrila u šta ulaže novac:

- Trenutno imam dva auta, ako to može da se gleda kao neka nekretnina. Fali mi da sebi obezbedim stan, to je sledeće što bih želela sebi da priuštim.

Na sebi je imala nekoliko estetskih korekcija, ali kako kaže, dečko je uspeo da je zaustavi u daljim korekcijama.

- Pa iskreno, ja možda i bih uradila još nešto, ali mi dečko ne da (smeh). Ja bih sve korigovala, ja nemam meru. To je moja mana, što ja uvek vidim da bih nešto promenila. Jedino o čemu sam još razmišljala da korigujem su kapci, oči bih iskosila. Ništa konkretno za sada. Slušam dečka, evo nokte sam skratila, za promenu, još nadogradnju da skinem, usne ću da istopim. Mogu da kažem da je on jedina osoba koja utiče na mene. Ljudi su pokušavali da utiču na mene, ali niko nije uspeo, njemu je pošlo za rukom. Ja ni mamu ni tatu nisam slušala, ali eto on je uspeo i zbog toga smatram da je on taj, i to je to - rekla je ona i dodala:

- Mnogo sam dala novca, glupo mi je da pričam o ciframa. Eto od tih skupljih sam radila nos i grudi, ljudi otprilike znaju koliko to košta, ono malo sitno i ne računam.

"Nudili su mi 100.000 evra za intimne odnose"

1/6 Vidi galeriju Starleta smuvala tinejdžera. Foto: printscreen youtube redtv, Petar Aleksić, Kurir Televizija

Bivša učesnica "Zadruge" Anja Todorović nedavno je govorila o nepristojnim ponudama koje dobija i tvrdi da joj je jedan čovek nudio čak 100.000 evra za intimne usluge.

- Dobijala sam, kako ne, ja imam tako slobodnije slike, pa nije ni čudo što ljudi to pomisle. Stizale su mi razne poruke, to ide ili blok, ili ne odgovoriš. Bio je jedan čovek, nemam pojma, koji mi je ponudio 100.000 evra da provede noć sa mnom, ja sam bila zgrožena - rekla je Anja svojevremeno.

Kurir/ Blic

Poslušajte zanimljivosti o estradnjacima: