Adam Đogani nedavno je postao otac, a cela porodica i te kako je vezana za malog Lava.

Influenserka Luna Đogani, Adamova sestra, sad je pokazala kako ju je on posetio sa sinom, čemu su se najviše obradovale njene ćerke Mia i Lana.

Luna Đogani
Luna Đogani Foto: Printscreen Instagram

Luna je prelep momenat sa ćerkama i Lavom pokazala na Instagramu.

- Naša deca - napisala je Luna Đogani u opisu.

Na objavi je označila i Adama, dok je još jednom pokazala da često provode vreme zajedno.

Kurir.rs

