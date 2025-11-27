Luna Đogani podelila dirljive trenutke: Mia i Lana upoznale malog Lava, sina Adama Đoganija
"NAŠA DECA " Luna Đogani pokazala kako njene ćerke uživaju sa sinom njenog brata Adama - Porodična idila! (FOTO)
Adam Đogani nedavno je postao otac, a cela porodica i te kako je vezana za malog Lava.
Influenserka Luna Đogani, Adamova sestra, sad je pokazala kako ju je on posetio sa sinom, čemu su se najviše obradovale njene ćerke Mia i Lana.
Luna Đogani Foto: Printscreen Instagram
Luna je prelep momenat sa ćerkama i Lavom pokazala na Instagramu.
- Naša deca - napisala je Luna Đogani u opisu.
Na objavi je označila i Adama, dok je još jednom pokazala da često provode vreme zajedno.
