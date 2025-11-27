HAOS U ELITI ZBOG OCA NENADA MACANOVIĆA BEBICE! Sin i bivša snajka u panici nakon saznanja: "On iz Koteža zna sa kim sam ja bila? Sram ga bilo!"
Tomislav Macanović, otac rijaliti učesnika Nenada Macanovića Bebice, pre nekoliko dana je rekao sve što mu je na duši. Tomislav nije birao reči, naročito o bivšoj snajki, a to su sad saznali učesnici "Elite 9", pa je odmah nastao haos.
Voditelj "Elite" Milan Milošević saopštio je takmičarima šta je Tomislav pričao.
- On zna ko je bio sa mnom, sa kim sam ja spavala, je li? On iz Koteža je čuo odakle sam ja, šta sam ja... Ovo je strašno! - rekla je Teodora.
- Mene ne interesuje, druže, mene ne zanima! On dao intervju? To su gluposti. On nikad tako ne bi pričao jer ima dve ćerke, četiri unuke, ja njega poznajem odlično! - kazao je Bebica u rijalitiju.
- Rekao je da nema ko me nije od moje 18. godine? Da sam k***etina najveća na svetu? Šta ja sad treba da kažem o njemu? Da sam bila samo jednom da ga vidim? Sram ga bilo! Ovo je katastrofa - rekla je Teodora.
- On je neko ko ne psuje, ne priča takve stvari, možda je sad takav, ja ga takvog ne znam! - dodao je Nenad u "Eliti 9".
“Sestre su išle s njegovom slikom da mu skidaju magiju“
Podsetimo, otac Tomislav je nedavno otkrio da je porodica zbog ljubavnog odnosa Miljane Kulić i sina propatila.
- Sa Miljanom je isto luda kuća bila. Neće se taj skrasiti ni sada, sve su tamo budale i svi imaju puter na glavi, a izbori su mu bili totalno loši i jedna i druga. Miljana je bila spremna na sve i ona njena majka isto. Milan Milošević je zvao moju ćerku Ivanu i onda su ona i druga Bebičina sestra Tijana, išle sa slikom da mu skidaju magiju. Drugi dan je zvao iz Niša da dođemo po njega, nikada nisam verovao u to, ali na kraju ispada da je tačno – ispričao je on za Blic i dodao da dok mu je sin bio sa Miljanom nisu imali komunikaciju.
- Radio sam na Kliničkom centru kad se ova luda operisala i neki momci što su radili sa mnom mi kažu “idi obiđi snaju“ i mogao sam u svaku sobu da uđem, a nisam je upoznao do tad pa neću ni tad. Ona je dolazila kod zeta, nije ovde kod mene. On je tu u kafiću nju upoznao i posle su otišli na Zlatibor i kačili slike i to je sve otišlo. Tri godine nakon korone nisam sa njim pričao, nije me zanimalo. On je posle toga došao sa zetom da pričaju sa mnom i ja sam samo rekao “kapija, imate svoj život“. Imam svoj novac, zarađujem za sebe i oni imaju svoje, ali na kraju sve izađe na dobro. Tamo je njima zatvor, čuvara koliko ima i sve ostalo, a njega sada ozbiljno čuvaju ko zna šta budala može napraviti, pa imaju psihologa tu u krugu sve oni vide ponašanje i da je skrenuo sa pameti.
