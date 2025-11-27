Slušaj vest

Tomislav Macanović, otac rijaliti učesnika Nenada Macanovića Bebice, pre nekoliko dana je rekao sve što mu je na duši. Tomislav nije birao reči, naročito o bivšoj snajki, a to su sad saznali učesnici "Elite 9", pa je odmah nastao haos.

Voditelj "Elite" Milan Milošević saopštio je takmičarima šta je Tomislav pričao.

- On zna ko je bio sa mnom, sa kim sam ja spavala, je li? On iz Koteža je čuo odakle sam ja, šta sam ja... Ovo je strašno! - rekla je Teodora.

- Mene ne interesuje, druže, mene ne zanima! On dao intervju? To su gluposti. On nikad tako ne bi pričao jer ima dve ćerke, četiri unuke, ja njega poznajem odlično! - kazao je Bebica u rijalitiju.

- Rekao je da nema ko me nije od moje 18. godine? Da sam k***etina najveća na svetu? Šta ja sad treba da kažem o njemu? Da sam bila samo jednom da ga vidim? Sram ga bilo! Ovo je katastrofa - rekla je Teodora.

- On je neko ko ne psuje, ne priča takve stvari, možda je sad takav, ja ga takvog ne znam! - dodao je Nenad u "Eliti 9".

“Sestre su išle s njegovom slikom da mu skidaju magiju“

Podsetimo, otac Tomislav je nedavno otkrio da je porodica zbog ljubavnog odnosa Miljane Kulić i sina propatila.

- Sa Miljanom je isto luda kuća bila. Neće se taj skrasiti ni sada, sve su tamo budale i svi imaju puter na glavi, a izbori su mu bili totalno loši i jedna i druga. Miljana je bila spremna na sve i ona njena majka isto. Milan Milošević je zvao moju ćerku Ivanu i onda su ona i druga Bebičina sestra Tijana, išle sa slikom da mu skidaju magiju. Drugi dan je zvao iz Niša da dođemo po njega, nikada nisam verovao u to, ali na kraju ispada da je tačno – ispričao je on za Blic i dodao da dok mu je sin bio sa Miljanom nisu imali komunikaciju.

- Radio sam na Kliničkom centru kad se ova luda operisala i neki momci što su radili sa mnom mi kažu “idi obiđi snaju“ i mogao sam u svaku sobu da uđem, a nisam je upoznao do tad pa neću ni tad. Ona je dolazila kod zeta, nije ovde kod mene. On je tu u kafiću nju upoznao i posle su otišli na Zlatibor i kačili slike i to je sve otišlo. Tri godine nakon korone nisam sa njim pričao, nije me zanimalo. On je posle toga došao sa zetom da pričaju sa mnom i ja sam samo rekao “kapija, imate svoj život“. Imam svoj novac, zarađujem za sebe i oni imaju svoje, ali na kraju sve izađe na dobro. Tamo je njima zatvor, čuvara koliko ima i sve ostalo, a njega sada ozbiljno čuvaju ko zna šta budala može napraviti, pa imaju psihologa tu u krugu sve oni vide ponašanje i da je skrenuo sa pameti.

