Kaskader i bivši rijaliti učesnik Uroš Ćertić, uhapšen je juče, nakon što je mačetom isekao muškarca u Beogradu. Uroš se inače pre više od dve godine oženio sa fitnes instruktorkom zbog koje je odlučio da proda stan u Beogradu i preseli se u Novi Sad.

Naime, Uroš se pre dve godine oženio se 13 godina mlađom fitnes instruktorkom Dajanom, koja je inače iz Novog Sada, a ovako je govorio o njoj:

- Prvog maja smo Dajana i ja stupili u kontakt do šestog smo se već zaljubili. Našli smo se u Novom Sadu i tada smo i započeli vezu. Posle tri sata sam jok rekao da sam spreman da je oženim. Ona me je iznenadila jer mi je objasnila kako je znala čim me je upoznala da ću ja biti njen muž - pričao je pre dve godine.

- Na mesečnicu, šestog juna sam je verio. Nisam hteo mnogo da čekam i danas smo se venčali - rekao je Uroš, koji ju je oženio nakon samo mesec i po dana veze.

Zbog žene se preselio u Novi Sad

Poznato je i da je Uroš odrastao na Dorćolu, a on je iste godine kada se oženio odlučio da proda stan u Beogradu, o čemu je javno pričao:

Trenutno sam sa ženom u Novom Sadu, prodao sam stan na Dorćolu, a kupio u Novom Sadu. Bukvalno se selim prekosutra, a sada smo birali kuhinju, sve ostalo smo kupili, majstori kreče stan. Otvaramo teretanu za dva meseca. Ja sam Novi Sad oduvek voleo, a otkad sam stupio u vezu, odlučio sam da ne dolazi ona u Beograd, nego da se ja ovde preselim. Miran je život, porodičan, planiramo i prinovu, otvaramo biznis, već sam uzeo lokal i kupio mašine. Za jedan stan na Dorćolu, kupio sam stan od sto kvadrata u Novom Sadu i otvoriš teretanu - ispričao je tada Ćertić.

Zadržavanje 48 sati

Zadržavanje od 48 sati je dobio zbog nanošenja lakih telesnih povreda.

Kako se sumnja, kaskader i rijaliti učesnik Uroš Ćertić je došao u njegov stan jer je sa njim hteo "nešto da raščisti", a kako je prethodno nabavio mačetu, kako se sumnja, žrtvu je napao, isekao ga i pobegao.

O slučaju je danas obavešteno Prvo osnovno javno tužilaštvo u Beogradu koje je naložilo policiji da ga odmah uhapse, a kako policija nije mogla da ga nađe na adresi na kojoj živi, za njim je raspisana policijska potraga.

Uroš Ćertić se oglasio: "Bio sam ja"

Kaskader je dao izjavu za medije pre nego što je priveden.

- Bio sam ja, da. Taj čovek mi je sinoć pola sata ispred zgrade pretio da će da me ubije i zvao me da siđem dole. Zato što je patološki zaljubljen u moju bivšu, doskorašnju devojku, a on je njen najbolji drug. To je njen potrčko koji je patološki zaljubljen u nju. Treći put mi je već pretio sa životom. Biće suđenje, ja idem u Mitrovicu da izdržim 20 meseci kaznu za pištolj i nasilje. Bio sam jutros, bilo ih je trojica, ali ja njih nikada neću prijaviti za grebanje noktima, ali imam video snimak od sinoć gde se on pola sata drao: "Siđi dole, mrtav si, pi***". Imam i poruke od pre mesec dana gde mi je pretio. Ja sam jutros samo došao po svoju imovinu, a nije hteo da mi da ključeve od mog motora. Tražio sam od njegovog oca, mirnim tonom, ključeve od mog motora, rekao mi je "Beži odavde!" i agresivno mi je gurnuo ruku s vrata i dobio je kroše u glavu. Na Dorćolu mi starosedeoci zavodimo red, a ne došljaci koji žive u niskom prizemlju - rekao je Uroš za "Telegraf".