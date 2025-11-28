Slušaj vest

Osman Hadžić decenijama važi za miljenika publike, ali karijeru je gradio isključivo na dobrom glasu i kvalitetnim pesmama, dok se trudio da privatni život sakrije daleko od očiju javnosti. On je skoro tri decenije u braku i veoma je ponosan na svoju suprugu.

Hadžićeva supruga nosi lepo i nesvakidašnje ime Kada, koje znači "gospođa", "ugledna žena".

Osman i Kada su u ljubavi već trideset godina, a pevač za njihov brak kaže da je na stabilnim nogama.

- Sa mojom suprugom je bila ljubav na prvi pogled, ali je tek nakon godinu dana baš pravo zaživela. I prvi i drugi put smo se sudbinski sreli. Prvi put sam je video kada sam pevao njenom bratu na svadbi, a drugi put smo se sreli u Štutgartu - rekao je pevač.

- Kako čovek stari shvata ko mu je i šta mu je najbitnije u životu. Faktički smo ostali sami, deca su svako na svoju stranu.

Osman je nedavno delio kako uživaju na brodu, što je pokrenulo mnoštvo komentara.

Radi samo četiri sata

Otkrio je koliko dnevno radi njegova draga.

- Moja supruga radi samo četiri sata, a to je tek da ima neko zanimanje i da ima za svoje lične potrebe - ispričao je za "Ekspanziju" Osman Hadžić, koji ima vanbračnu ćerku, o čemu se naširoko pisalo i pričalo.

Osim toga, Osman često je isticao da je upravo njegova supruga zaslužna za skladan i uspešan brak koji traje skoro tri decenije.