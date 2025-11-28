Slušaj vest

Kija Kockar oglasila se na svom Instagram profilu povodom tragične smrti Ane Radović (20), koja je poginula u saobraćajnoj nesreći kod Čačka.

Podsetimo, automobil kojim je upravljao Aleksandar M. (37) sleteo je s puta i upao u betonski propust kod jezera Međuvršje, a devojka je izgubila život.

Kija je u emotivnoj objavi oštro osudila komentare koji su se pojavili na društvenim mrežama nakon tragedije.

- Gledam odvratne komentare na račun preminule Ane. Stotine i stotine odvratnih komentara na društvenim mrežama i ispod vesti portala, a da ne govorim o tome koliko ih je lajkovalo - počela je Kija, pa nastavila:

- Šta je ljudima najveći problem? Ženska osoba. Žena. Kao i uvek. Odvratni komentari o njoj. Sramite se. Ponosna sam na one koji odgovaraju takvim bolesnicima i zauzimaju korektan stav u ovakvoj situaciji. To je znak da još uvek ima ljudi koji čak i sa lažnih profila imaju ispravan stav, a da bolesnika koji pišu takve stvari ima previše vidimo iz dana u dan. To može biti bilo ko. To može biti neko od naših prijatelja, a da ni ne znamo. Možda prolazimo svakoga dana pored njih jer ih je sve više i više. Počivaj u miru, Ana - završila je Kija.

Podsetimo, automobil "audi SQ" izvučen je na licu mesta iz betonskog propusta, gde se prevrnuo i ostao zaglavljen bočno. Sumnja se da su Ana Radović i njen prijatelj, koji je upravljao vozilom, putovali sa Zlatibora ka Beogradu, ali su iz za sada nepoznatih razloga sleteli sa puta.

Prema fotografijama sa lica mesta, vozilo je upalo bočno i ostalo zaglavljeno na mestu saobraćajne nesreće.

Ana je nestala kada je sa Zlatibora krenula u Beograd pre tri dana, a poslednji poziv imala je sa bratom kada je bila u blizini Čačka. Poziv se dogodio u 18:45 časova, a kako je rekao njen otac Miloš, to je bio poslednji put da ju je neko od bližnjih čuo.

"Nakon toga telefon joj je bio dostupan još 13-14 sati, a onda je postala nedostupna", dodao je njen otac.