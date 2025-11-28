Slušaj vest

Uroš Ćertić, koji je isekao mačetom muškarca u Beogradu je uhapšen, te mu je određeno zadržavanje od 48 sati.

Povređeni muškarac je prevezen u Urgentni centar kolima Hitne pomoći i nalazi se van životne opasnosti. Nezvanično, Ćertić je nakon obračuna ostavio krvavo oružje i pobegao sa lica mesta.

O ovoj temi govorio je Blažo Marković predsednik Sindikata policije i policijskih starešina i predsednik Pokreta „Novi ljudi – nova snaga Srbije“:

Blažo Marković Foto: Kurir Televizija

- On je već imao obavezu služenja kazne, koju je trebao da odluži u Sremskoj Mitrovici. Međutim, ovakvih slučajeva imamo koliko god želimo i hoćemo, ali za njega smo saznali jer je javna ličnost. Međutim, da li će on da odgovara i za ovaj prekršaj, to je već pitanje. Prvo treba da ode u Mitrovicu da završi prvu kaznu, pa ćemo onda videti šta ga čeka. U kriminalnom svetu, kada se dese neke stvari, to uglavnom ide logikom „ti si mene maltretirao, napravio si mi zlo, sada ću ja tebi vratiti“, i mislim da je to sada nerešeno. Izjava ovog koji je povređen išla je u tom pravcu: „to je nešto između nas“, i mislim da neće biti nikakve tužbe - kaže Marković i dodaje:

- A on što beži, beži zbog zatvora u koji je trebalo da ide. Inače, ovakvih slučajeva u Beogradu i Srbiji imate na sve strane. Samo je zbog toga što je on na neki način bio rijaliti igrač pa je to dospelo u žižu i sad je zanimljivo da pričamo o njemu. Jedino što je još uvek aktuelno jeste njegovo bekstvo.

Foto: Kurir TV

Marković kaže da bi u Srbiji svaki drugi čovek trebao da bude policajac, kako bi se ovakve situacije rešile:

- Policija ne može da uđe u trag takvim ljudima i da otkrije šta se dešava. Ono što je sigurno - kako je moguće da je čovek koji je osuđen na 20 meseci mogao da živi u centru grada, da prolazi pored policije i civila? To je možda bolje pitanje nego ovo što sada gledamo. Kako je takav čovek, koji treba da bude na izdržavanju kazne, mogao da izbegne odlazak u pritvor i kako je to prolazilo ispod radara? To je dokaz da ima malo policije na ulicama, da treba pojačati kontrolu, ali situacija je loša što se tiče bezbednosti u Beogradu. Moramo da se više čuvamo.

Komšije čule buku

Incident se odigrao u stanu oštećenog. Do sukoba je došlo u stambenoj zgradi u centru grada, a novinarske ekipe obišle su lokaciju na kojoj je, prema navodima, došlo do fizičkog obračuna.

Jedan od komšija izjavio je da je iz stana dopirala buka i da je bilo jasno da se nešto događa.

- Čuli smo buku, ali nismo znali o čemu je tačno reč. Ovde u zgradi često zna neka galama da bude. Detalje smo saznali iz medija i nismo mogli da verujemo da se to dešavalo tik pored nas. Tu je dolazila i Hitna pomoć, mislili smo da se nekome slošilo, ovde ima i starijih ljudi - rekao je jedan komšija koji se našao ispred ulaza za Blic.

1/5 Vidi galeriju Uroš Ćertić u problemu Foto: Kurir Televizija, Printscreen, Printscreen/kurir

I sam je govorio o svom prestupu:

- Tamo gde sam bio je bio i Stefan Đurić Rasta. Sutra je konačno došao dan da idem na suđenje. Nikom to ne preporučujem. Oružje je za miliciju, za SAJ, za vojsku. Nemojte da pravite sprdnju od toga. Majka neka zove mog oca, otac mog advokata da dođe pola sata ranije. Molim sve novinare da ne prave cirkus od ovog ozbiljnog suđenja, jer taj nepromišljeni postupak može da me odvoji od deteta od 2 do 12 godina-ispričao je on.

Porodično nasilje

Podsetimo, Ćertića je napustila nevenčana supruga Ivana P. zbog porodičnog nasilja..

Nekadašnja manekenka prijavila je kaskadera u martu prošle godine, kada je stavila tačku na njihov odnos. Ona je navela da ju je uz pretnje čupao i davio.

