Đina Džinović, ćerka Harisa Džinovića, pre nekoliko meseci stavila tačku na vezu sa Andrejem, mladićem kojeg je vešto skrivala od javnosti.

Izgleda da je Harisova ćerka Džinovića ponovo zaljubljena. Na svom Instagram profilu objavila je snimak iz Barselone, na kojem se vidi kako se vozi kroz grad u luksuznom automobilu. Za volanom je bio zgodni muškarac, dok je Đina sedela na mestu suvozača, a da li je reč o njenom novom izabraniku – ostaje da vidimo.

Nakon vožnje, njih dvoje su se uputili na gala večeru, a Đina je sve to podelila sa pratiocima. Navodno, mlada influenserka donela je i veliku životnu odluku – da napusti Srbiju i preseli se u Monte Karlo.

Đina uz majku Melinu

Đina, koja je posle razvoda roditelja, prvo ostala uz Harisa, poslednjih meseci je uz majku i često je hvali majku. U haosu koji je nastao nakon razvoda roditelja jasno je stavljala do znanja svima da je najviše zanima da joj je mama dobro.

- Majkić moj, danas je dan koji ću zauvek slaviti glasnije, srećnije i zahvalnije od bilo kog drugog jer je danas dan kada mi te je Bog podario... Ne postoji reč koja može da opiše koliko sam samo zahvalna što si baš ti moja majka. Svaki tvoj pokret, tvoja snaga, elegancija i neverovatna sposobnost da u svakoj situaciji ostaneš dostojanstvena, ostavljaju me bez daha - napisala je Đina mami rođendansku čestitku pre par dana.Đina o teškim trenucima: "Ne znam šta bih bez mame..."

- Divim se tvojoj hrabrosti, karakteru i ljubavi koju istinski pružaš... Iskreno se nadam da ću jednog dana imati makar trećinu onoga što ti nosiš u sebi... Ne znam kako bih pregurala mnoge trenutke bez tebe. Ti si moj stub, moja nada, moje ogledalo i moja najveća inspiracija. Volim te beskrajno i zauvek ću te slaviti, ne samo danas, već svakog dana svog života. Srećan ti majko rođendan. Volim te najviše - navodila je Đina o majci.

Melina se udaje za bogatog biznismena

Podsetimo, bivša žena Harisa Džinovića, Melina Džinović verila se nedavno za bogatog biznismena u Monaku, a njen partner je pre samo četiri meseca dobio dete.

